Женщины стали рожать позже, но биология молчать не будет: что важно знать до 35

За последние 15 лет в России значительно изменились репродуктивные привычки: теперь женщины решаются на рождение первого ребёнка в среднем не в 24, а уже в 28 лет. Об этом "Известиям" сообщил врач-репродуктолог Виталий Барков. Что скрывается за этой статистикой, и как медицина помогает сохранить шанс стать мамой — рассказываем.

Образование и карьера — приоритет, но биология берёт своё

По словам Виталия Баркова, современные женщины всё чаще откладывают материнство, предпочитая сначала получить образование, построить карьеру, укрепиться финансово. Однако у этой тенденции есть обратная сторона: с возрастом снижается естественная фертильность, а риск осложнений при беременности растёт.

Проще говоря, биологические часы никто не отменял.

Что такое отложенное материнство?

Медицина предлагает вариант для тех, кто не готов стать мамой сейчас, но хочет сохранить эту возможность в будущем — программа отложенного материнства. Её суть — заморозка яйцеклеток в молодом возрасте, пока они остаются качественными.

Важные детали:

Лучший возраст для заморозки — до 35 лет

Рекомендуемое количество ооцитов — 10-15

Метод не гарантирует наступление беременности — сохраняются риски, связанные с другими причинами бесплодия

Когда заморозку проводят по медицинским показаниям?

Программа доступна не только по личному желанию, но и по медицинским показаниям. В частности, она применяется при:

Онкологических заболеваниях (до начала лечения)

Аутоиммунных нарушениях

Других состояниях, при которых возможна потеря фертильности

Барков подчёркивает: даже при наличии технологии, важно не откладывать репродуктивные решения бесконечно. Вовремя сделанный шаг может сохранить шансы на материнство в будущем.