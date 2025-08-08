Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
беременная девушка
беременная девушка
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Красота и здоровье
Олег Белов Опубликована сегодня в 22:12

Женщины стали рожать позже, но биология молчать не будет: что важно знать до 35

Врач: женщины в России всё чаще откладывают материнство ради карьеры и образования

За последние 15 лет в России значительно изменились репродуктивные привычки: теперь женщины решаются на рождение первого ребёнка в среднем не в 24, а уже в 28 лет. Об этом "Известиям" сообщил врач-репродуктолог Виталий Барков. Что скрывается за этой статистикой, и как медицина помогает сохранить шанс стать мамой — рассказываем.

Образование и карьера — приоритет, но биология берёт своё
По словам Виталия Баркова, современные женщины всё чаще откладывают материнство, предпочитая сначала получить образование, построить карьеру, укрепиться финансово. Однако у этой тенденции есть обратная сторона: с возрастом снижается естественная фертильность, а риск осложнений при беременности растёт.

Проще говоря, биологические часы никто не отменял.

Что такое отложенное материнство?
Медицина предлагает вариант для тех, кто не готов стать мамой сейчас, но хочет сохранить эту возможность в будущем — программа отложенного материнства. Её суть — заморозка яйцеклеток в молодом возрасте, пока они остаются качественными.

Важные детали:

  • Лучший возраст для заморозки — до 35 лет
  • Рекомендуемое количество ооцитов — 10-15
  • Метод не гарантирует наступление беременности — сохраняются риски, связанные с другими причинами бесплодия

Когда заморозку проводят по медицинским показаниям?
Программа доступна не только по личному желанию, но и по медицинским показаниям. В частности, она применяется при:

  • Онкологических заболеваниях (до начала лечения)
  • Аутоиммунных нарушениях
  • Других состояниях, при которых возможна потеря фертильности

Барков подчёркивает: даже при наличии технологии, важно не откладывать репродуктивные решения бесконечно. Вовремя сделанный шаг может сохранить шансы на материнство в будущем.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В России летальность от аритмий выросла на 450% — врачи рекомендуют РЧА как метод лечения сегодня в 22:22

Что делать, если сердце работает с перебоями: простой шаг, который может всё изменить

Летальность от аритмии растёт, но медицина предлагает решение. История Марата доказывает: иногда одна операция может вернуть сердце к жизни — буквально.

Читать полностью » Секреты дерматологов: какие продукты помогут улучшить защиту кожи сегодня в 19:42

Летний рацион: как морковь делает вашу кожу сияющей с первого дня солнца

Узнайте, как морковь и другие суперпродукты помогут вам получить красивую и здоровую кожу летом. Поделитесь секретами, чтобы защитить свою красоту.

Читать полностью » The Sun: бандаж для лица при частом использовании может вызвать проблемы с прикусом сегодня в 19:31

Красота со сжатыми зубами: чем бандаж для лица может обернуться для здоровья

Голливудский врач объяснил, почему ночные бандажи для лица не меняют форму челюсти и чем опасно их длительное использование.

Читать полностью » Эндокринолог объяснил, почему запор — это сбой работы ЖКТ сегодня в 19:31

Ваш организм живёт на "свалке"? Опасные последствия редкого стула

Эндокринолог объяснил, как запор отравляет организм изнутри, назвал его признаки и предупредил, что лечить проблему нужно комплексно.

Читать полностью » Кардиолог назвал основные факторы риска инфаркта миокарда сегодня в 19:21

Когда боль молчит: как распознать приближение инфаркта

Кардиолог предупредил, что инфаркт может наступить без предвестников, назвал первые тревожные признаки и напомнил, почему эта болезнь остаётся лидером по смертности.

Читать полностью » Почему утренние прогулки активируют метаболизм и улучшают сон, объясняют исследования сегодня в 19:17

Прогулки на свежем воздухе: как выбрать лучшее время дня для улучшения здоровья

Прогулки полезны всегда, но ученые советуют выходить на улицу в определенное время дня. Узнайте, как утренние, послеобеденные и вечерние прогулки влияют на здоровье!

Читать полностью » Исследования: кофе не вызывает гипертонию сегодня в 19:11

Чашка, которая помогает мозгу: как кофе снижает риск деменции

Кардиолог развеял миф о связи кофе с повышенным давлением и рассказал, при каком потреблении напиток приносит только пользу.

Читать полностью » Врач рассказала, как распознать опасный алкоголь с метанолом сегодня в 19:11

Опасный тост: всего 10 миллилитров могут лишить зрения

Врач рассказала, какие ядовитые вещества содержатся в «паленом» алкоголе, как его распознать и почему даже небольшая доза метанола смертельно опасна.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Автоэксперт назвал пять главных ошибок начинающих водителей
ЦФО

Сергей Собянин открыл первое электродепо "Столбово" в ТиНАО
Туризм

В Израиле туристам грозит задержание за забытый рюкзак или крик на ребёнка
Спорт и фитнес

Фитнес дома и на улице: тренер рассказала, как заменить инвентарь подручными средствами
Еда

Диетолог объяснила, как витамин В2 и цинк в яйцах поддерживают здоровье глаз
Наука и технологии

Экологи призывают к защите торфяников Конго для сохранения углерода
Дом

Простая смена режима стирки экономит до 40% электроэнергии и продлевает жизнь вещам
Авто и мото

Запрет на съемку инспекторами ГАИ: права водителей под угрозой
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru