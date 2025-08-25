Вместе со свадьбой — в перинатальный центр: 199 пар в Пензе проверили репродуктивное здоровье

С начала года уже 199 пар новобрачных обратились в перинатальный центр Пензы, чтобы пройти обследование по репродуктивному здоровью. Полный комплекс диагностики завершили 151 пара, и у части из них выявили проблемы, сообщили в региональном минздраве.

Результаты обследований

заболевания обнаружены у 83 женщин и 26 мужчин;

12 парам врачи рекомендовали проведение процедуры ЭКО;

остальным назначили дополнительные обследования, лечение или коррекцию.

Почему это важно

Заведующая отделением охраны репродуктивного здоровья центра Наталья Андреева подчеркнула:

"Проходить прегравидарную подготовку крайне важно, так как планирование беременности необходимо осуществлять заранее".

Она добавила, что начинать подготовку лучше за полгода до зачатия — это даёт время для выявления и лечения возможных заболеваний.

Сертификат здоровья молодожёнов

С 2024 года вместе со свидетельством о браке в загсе пары получают и сертификат здоровья молодожёнов. По нему можно бесплатно пройти диагностику репродуктивных функций в клинической больнице имени Н. Н. Бурденко. Специалисты центра дают профессиональные рекомендации, а воспользоваться сертификатом можно в течение года.