Вместе со свадьбой — в перинатальный центр: 199 пар в Пензе проверили репродуктивное здоровье
С начала года уже 199 пар новобрачных обратились в перинатальный центр Пензы, чтобы пройти обследование по репродуктивному здоровью. Полный комплекс диагностики завершили 151 пара, и у части из них выявили проблемы, сообщили в региональном минздраве.
Результаты обследований
- заболевания обнаружены у 83 женщин и 26 мужчин;
- 12 парам врачи рекомендовали проведение процедуры ЭКО;
- остальным назначили дополнительные обследования, лечение или коррекцию.
Почему это важно
Заведующая отделением охраны репродуктивного здоровья центра Наталья Андреева подчеркнула:
"Проходить прегравидарную подготовку крайне важно, так как планирование беременности необходимо осуществлять заранее".
Она добавила, что начинать подготовку лучше за полгода до зачатия — это даёт время для выявления и лечения возможных заболеваний.
Сертификат здоровья молодожёнов
С 2024 года вместе со свидетельством о браке в загсе пары получают и сертификат здоровья молодожёнов. По нему можно бесплатно пройти диагностику репродуктивных функций в клинической больнице имени Н. Н. Бурденко. Специалисты центра дают профессиональные рекомендации, а воспользоваться сертификатом можно в течение года.
