Ведущий BBC нанес ответный удар анонимным критикам, высмеивавшим в соцсетях его репортаж на Играх-2024

Ведущий BBC Энди Стивенсон блестяще дал отпор анонимным критикам, которые высмеивали его инвалидность в социальных сетях во время освещения Олимпийских игр по боксу в Париже, передает dailymail.
Журналист, родившийся в Северной Ирландии, участвует в освещении Олимпийских игр в столице Франции.
Стивенсон родился без левой ноги и с очень короткими руками без кистей.
За почти 20-летнюю карьеру в спортивной медиаиндустрии Стивенсон работал во многих компаниях, включая BBC и Eurosport, и был номинирован на награды.
Во время эфира Стивенсон рассказывал, как он использует адаптируемую руку для заметок, подставку для микрофона, когда ведет репортаж.
"Люди, удивленные, шокированные, потрясенные тем, что BBC наняла безрукого репортера по боксу, упадут со своих диванов, когда услышат, что я также занимаюсь гольфом, теннисом, снукером", - сказал ведущий BBC.
Фото: Freepik/vecstock
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