Журналисты The Washington Post прибыли в Суджу 17 августа, находясь под охраной украинских военнослужащих.

В статье рассказано о военной операции на Украине. Репортеры WP, следуя установленным правилам, не раскрывали полные фамилии солдат (только их имена или позывные) и информацию о позициях ВСУ.

Журналисты заехали в город на двух автомобилях. Один из военных, командир беспилотного отряда с позывным Боксер, инструктировал их о том, как себя вести в случае атаки: "Когда я говорю "дрон", прячьтесь под деревьями". По мнению него и других военных, цель операции в Курской области — прекратить военные действия.

После визита итальянских журналистов Rai, которые также побывали в Судже, ФСБ возбудила против них уголовное дело за незаконное пересечение границы, поскольку они, как утверждает ведомство, нарушили российские законы и принципы журналистики, снимая материал, который поддерживает действия украинских властей. Rai отозвала своих корреспондентов из России по соображениям безопасности.

Военные действия в Курской области продолжаются с 6 августа, и украинские власти заявляют о намерении усилить свои позиции для ведения переговоров.

Фото: web.archive.org/Андрей Бобровский (Creative Commons Attribution 3.0 Unported license)