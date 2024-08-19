The Washington Post представил репортаж о ситуации в Судже и военной операции на Украине

Журналисты The Washington Post прибыли в Суджу 17 августа, находясь под охраной украинских военнослужащих.
В статье рассказано о военной операции на Украине. Репортеры WP, следуя установленным правилам, не раскрывали полные фамилии солдат (только их имена или позывные) и информацию о позициях ВСУ.
Журналисты заехали в город на двух автомобилях. Один из военных, командир беспилотного отряда с позывным Боксер, инструктировал их о том, как себя вести в случае атаки: "Когда я говорю "дрон", прячьтесь под деревьями". По мнению него и других военных, цель операции в Курской области — прекратить военные действия.
После визита итальянских журналистов Rai, которые также побывали в Судже, ФСБ возбудила против них уголовное дело за незаконное пересечение границы, поскольку они, как утверждает ведомство, нарушили российские законы и принципы журналистики, снимая материал, который поддерживает действия украинских властей. Rai отозвала своих корреспондентов из России по соображениям безопасности.
Военные действия в Курской области продолжаются с 6 августа, и украинские власти заявляют о намерении усилить свои позиции для ведения переговоров.
Фото: web.archive.org/Андрей Бобровский (Creative Commons Attribution 3.0 Unported license)
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