Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 06.09.2024 : 89,7044
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 06.09.2024 : 99,1927
Пора расширяться: как распознать, что комнатному растению нужен больший горшок
  1. Главная
  2. Садоводство

Как понять, что комнатному растению нужен новый горшок

Пора расширяться: как распознать, что комнатному растению нужен больший горшок

Пересаживание растений - важный аспект их ухода, который нельзя игнорировать. Вовремя пересаженное растение будет здоровым, активно расти и радовать вас цветением. Но как определить, когда настало время для пересадки?

Начнём с того, что разные виды комнатных растений имеют различную скорость роста и нуждаются в пересадке с разной периодичностью. Например, быстрорастущим растениям, таким как фиалки или петуньи, требуется пересаживать каждый год, а медленнорастущие суккуленты можно оставлять в одном горшке на 2-3 года.

Основной признак того, что пора пересаживать, - это когда корни уже плотно оплетают земляной ком и начинают выпутываться из дренажных отверстий горшка. Это значит, что растение "выросло" из своего горшка и ему тесно.

Также обратите внимание на состояние листьев - если они начали желтеть или увядать, это может быть следствием недостатка места и питания для корневой системы.

Ещё один показатель - обильные, но мелкие новые побеги. Это говорит о том, что растению становится тесно в горшке, и оно пытается активно ветвиться, компенсируя нехватку питания.
Но есть и исключения - некоторые виды, например, фиалки или орхидеи, наоборот, реагируют на пересадку замедлением роста. Поэтому с ними нужно быть особенно аккуратным.

Выбирая новый горшок, учитывайте размер корневой системы. Для большинства растений разумно выбирать емкость всего на 2-3 см больше предыдущей. Слишком большой горшок может привести к загниванию корней.

Пересаживать лучше весной или в начале лета, когда растение активно растет. Подготовьте новый грунт, аккуратно извлеките растение из старого горшка, очистив корни от старой земли, и посадите в новую емкость.

Фото: Tangopaso.

Мир

Мьянма предлагает бартер риса и масла на российские нефть и газ

Мьянма предлагает бартер риса и масла на российские нефть и газ

Республика Мьянма в обход санкционных ограничений может организовать бартерную торговлю с нашей страной, пишет ТАСС со ссылкой на руководителя департамента планирования министерства сельского хозяйства, животноводства и ирригации Мьянмы Чжо Све Лин.

Читать полностью
Захарова: Запад обманул мир при вводе бессрочных санкций в СБ ООН против КНДР

Захарова: Запад обманул мир при вводе бессрочных санкций в СБ ООН против КНДР

Представители западных государств солгали членам Совета Безопасности ООН при голосовании о введении бессрочных санкций в отношении Корейской народно-демократической республики, рассказала в интервью ТАСС официальный представитель российского МИДа Мария Захарова на площадке Восточного экономического форума во Владивостоке.

Читать полностью

Общество

Рок-группа Linkin Park решила вернуться к концертной деятельности

Рок-группа Linkin Park решила вернуться к концертной деятельности

Известная рок-группа Linkin Park собирается вернуться к гастрольной деятельности в обновленном составе, сообщил в социальных сетях гитарист и вокалист Майк Шинода.

Читать полностью
Александр Шаганов признал важную роль Пугачёвой в успехе группы

Александр Шаганов признал важную роль Пугачёвой в успехе группы "Любэ"

Известный поэт и автор хитов Александр Шаганов обсудил свое отношение к Алле Пугачевой и её нынешним действиям.

Читать полностью

Новости