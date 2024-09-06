Как понять, что комнатному растению нужен новый горшок

Пересаживание растений - важный аспект их ухода, который нельзя игнорировать. Вовремя пересаженное растение будет здоровым, активно расти и радовать вас цветением. Но как определить, когда настало время для пересадки?

Начнём с того, что разные виды комнатных растений имеют различную скорость роста и нуждаются в пересадке с разной периодичностью. Например, быстрорастущим растениям, таким как фиалки или петуньи, требуется пересаживать каждый год, а медленнорастущие суккуленты можно оставлять в одном горшке на 2-3 года.

Основной признак того, что пора пересаживать, - это когда корни уже плотно оплетают земляной ком и начинают выпутываться из дренажных отверстий горшка. Это значит, что растение "выросло" из своего горшка и ему тесно.

Также обратите внимание на состояние листьев - если они начали желтеть или увядать, это может быть следствием недостатка места и питания для корневой системы.

Ещё один показатель - обильные, но мелкие новые побеги. Это говорит о том, что растению становится тесно в горшке, и оно пытается активно ветвиться, компенсируя нехватку питания.

Но есть и исключения - некоторые виды, например, фиалки или орхидеи, наоборот, реагируют на пересадку замедлением роста. Поэтому с ними нужно быть особенно аккуратным.

Выбирая новый горшок, учитывайте размер корневой системы. Для большинства растений разумно выбирать емкость всего на 2-3 см больше предыдущей. Слишком большой горшок может привести к загниванию корней.

Пересаживать лучше весной или в начале лета, когда растение активно растет. Подготовьте новый грунт, аккуратно извлеките растение из старого горшка, очистив корни от старой земли, и посадите в новую емкость.

Фото: Tangopaso.