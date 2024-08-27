Секреты пышного цветения пионов: как правильно пересадить их осенью

Пионы - красивые, долговечные и, в то же время, требовательные к уходу цветы. Одним из важных мероприятий по уходу за ними является их периодическая пересадка, которую лучше всего проводить осенью. Давайте разберёмся, как правильно пересаживать пионы осенью, чтобы они благополучно перезимовали и порадовали вас пышным цветением в следующем сезоне.

Когда пересаживать пионы осенью?

Оптимальные сроки для пересадки пионов - вторая половина сентября - первая половина октября. В это время растения завершают вегетацию и уходят в состояние покоя, что позволяет им легче адаптироваться к пересадке.

Как подготовить пионы к пересадке?

За 2-3 недели до запланированной пересадки, аккуратно обрежьте надземную часть пионов, оставив над землей не более 10-15 см стеблей. Это позволит растениям плавно перейти в состояние покоя.

Как правильно выкапывать пионы?

Приступая к выкапыванию, постарайтесь максимально сохранить корневую систему и почки возобновления. Для этого аккуратно выкопайте куст вместе с комом земли, стараясь не повредить корни. При необходимости, разделите куст на несколько частей.

Как пересаживать пионы?

Подготовьте посадочные ямы глубиной 30-40 см и шириной 50-60 см. На дно ямы внесите перегной, костную муку и древесную золу. Поместите в центр ямы корневище пиона, расправив корни, и засыпьте его плодородной почвой, следя, чтобы почки возобновления находились на глубине 5-7 см от поверхности. Уплотните землю и обильно полейте.

Как ухаживать за пересаженными пионами?

После пересадки мульчируйте почву вокруг растений перегноем или торфом. В течение первого года регулярно поливайте пионы, особенно в засушливые периоды. Осенью внесите под каждый куст комплексное минеральное удобрение.

Фото: Daderot.