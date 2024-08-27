Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 28.08.2024 : 91,4807
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 28.08.2024 : 102,2911
Пересадка пионов в сентябре-октябре: все тонкости и нюансы
  1. Главная
  2. Садоводство

Секреты пышного цветения пионов: как правильно пересадить их осенью

Пересадка пионов в сентябре-октябре: все тонкости и нюансы

Пионы - красивые, долговечные и, в то же время, требовательные к уходу цветы. Одним из важных мероприятий по уходу за ними является их периодическая пересадка, которую лучше всего проводить осенью. Давайте разберёмся, как правильно пересаживать пионы осенью, чтобы они благополучно перезимовали и порадовали вас пышным цветением в следующем сезоне.

Когда пересаживать пионы осенью?

Оптимальные сроки для пересадки пионов - вторая половина сентября - первая половина октября. В это время растения завершают вегетацию и уходят в состояние покоя, что позволяет им легче адаптироваться к пересадке.

Как подготовить пионы к пересадке?

За 2-3 недели до запланированной пересадки, аккуратно обрежьте надземную часть пионов, оставив над землей не более 10-15 см стеблей. Это позволит растениям плавно перейти в состояние покоя.

Как правильно выкапывать пионы?

Приступая к выкапыванию, постарайтесь максимально сохранить корневую систему и почки возобновления. Для этого аккуратно выкопайте куст вместе с комом земли, стараясь не повредить корни. При необходимости, разделите куст на несколько частей.

Как пересаживать пионы?

Подготовьте посадочные ямы глубиной 30-40 см и шириной 50-60 см. На дно ямы внесите перегной, костную муку и древесную золу. Поместите в центр ямы корневище пиона, расправив корни, и засыпьте его плодородной почвой, следя, чтобы почки возобновления находились на глубине 5-7 см от поверхности. Уплотните землю и обильно полейте.

Как ухаживать за пересаженными пионами?

После пересадки мульчируйте почву вокруг растений перегноем или торфом. В течение первого года регулярно поливайте пионы, особенно в засушливые периоды. Осенью внесите под каждый куст комплексное минеральное удобрение.

Фото: Daderot.

Мир

Knauf подтвердила, что еще не покидает Россию

Knauf подтвердила, что еще не покидает Россию

Немецкий производитель строительных материалов Knauf продолжает свою деятельность на российском рынке. Как сообщил представитель компании изданию Table.Media, решение о прекращении работы в РФ лишь запустило процесс, продолжительность которого во многом зависит от действий российских властей.

Читать полностью
Canard enchaîné: перед арестом Дуров запланировал ужин с Макроном

Canard enchaîné: перед арестом Дуров запланировал ужин с Макроном

Согласно данным французской газеты Le Canard enchaîné, основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил полицейским во время ареста во Франции, что у него запланирован ужин с президентом Эмманюэлем Макроном. Однако в Елисейском дворце это опровергли, подчеркнув, что в тот вечер Макрон находился в Ле-Туке.

Читать полностью

Общество

Ольга Орлова объяснила, почему не позволяет ребёнку спасть в супружеской кровати

Ольга Орлова объяснила, почему не позволяет ребёнку спасть в супружеской кровати

Певица Ольга Орлова откровенно ответила на вопрос о том, почему собаке можно спать в её кровати, а дочке нет.

Читать полностью
Диетолог Соломатина: ферментированная еда важна для работы микробиома

Диетолог Соломатина: ферментированная еда важна для работы микробиома

Диетолог Елена Соломатина рассказала о важности ферментированных продуктов в рационе. Такие продукты поддерживают работу микробиома, что критично для иммунной системы, снижения воспалений и даже психического здоровья.

Читать полностью

Новости