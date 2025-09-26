Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Унитаз, телефон
Унитаз, телефон
© Designed by Freepik by pressfoto is licensed under public domain
Главная / Дом
Александр Александров Опубликована сегодня в 6:58

Один раз в 10 лет: замена унитаза, которая решает комфорт всего дома

Выбор унитаза для дома: конструкция, эргономика и особенности установки

Замена сантехники — задача, с которой рано или поздно сталкивается каждый домовладелец. Унитаз служит в среднем около десяти лет, после чего может потребоваться его обновление. Иногда замена происходит раньше: при поломке, износе или просто по желанию улучшить комфорт и обновить интерьер.

Сегодня выбрать унитаз стало проще — десятки интернет-магазинов предлагают модели на любой вкус и бюджет. Но перед покупкой важно учитывать особенности конструкции, размеры и дополнительные функции.

Сравнение конструкций унитазов

Тип Особенности Плюсы Минусы
Напольный Классическая установка на полу Простота монтажа, надёжность Требует больше места
Подвесной Крепление к стене через инсталляцию Экономия пространства, современный вид, удобная уборка Более сложный монтаж и цена выше

Советы шаг за шагом

  1. Определите, какой тип унитаза вам нужен: напольный — для простоты установки, подвесной — для эстетики и экономии места.
  2. Замерьте пространство санузла: для маленькой комнаты подойдёт короткая модель с круглой чашей, для просторной — вытянутая с прямоугольной.
  3. Проверьте расположение канализационного выхода (горизонтальный, вертикальный, косой). Это влияет на совместимость с системой слива.
  4. Подумайте о дополнительных опциях: сиденье с микролифтом, экономичный бачок с двойным сливом, антивсплеск.
  5. Выбирайте проверенные бренды — это гарантия долговечности и наличия запасных частей.

А что если…

Если санузел маленький, а хочется сэкономить пространство, подвесной унитаз станет лучшим решением. В просторном помещении можно установить классическую напольную модель с большим бачком и расширенной чашей.

Плюсы и минусы популярных решений

Решение Плюсы Минусы
Сиденье с микролифтом Тихое закрывание, удобство Дороже стандартного
Двойной слив Экономия воды Более сложная система
Унитаз с покрытием антигрязь Уход проще Цена выше

FAQ

Какой унитаз лучше для маленькой ванной?
Подойдёт подвесная модель или компакт с круглой чашей.

Сколько стоит установка?
Установка напольного унитаза — от 3-5 тысяч рублей, подвесного с инсталляцией — от 8-12 тысяч.

Можно ли установить подвесной унитаз самостоятельно?
Теоретически да, но без опыта лучше обратиться к специалисту: требуется монтаж инсталляции и отделка.

Замена унитаза требуется примерно раз в 10 лет, но сроки зависят от состояния и поломок. Выбирая новый унитаз, стоит учитывать конструкцию (напольный проще в установке, подвесной требует инсталляции, но выглядит современно), размеры и тип слива. Интернет-магазины предлагают широкий выбор моделей с разными формами чаши и дополнительными функциями, а аксессуары вроде сиденья с микролифтом повышают удобство использования.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Ремонт новостроек и вторичного жилья под ключ: что нужно учитывать сегодня в 7:22

Подводные камни ремонта под ключ: где чаще всего теряют деньги

Ремонт под ключ избавляет от лишних хлопот. Но чем он отличается в новостройке и во вторичке, и какие нюансы важно учесть заранее?

Читать полностью » ПВХ-окна: сколько камер и стеклопакетов выбрать по климату сегодня в 5:49

Замена окон - операция не из чистых: как подготовиться к пыли ишуму

Замена окон в квартире — редкая операция, и именно поэтому к ней стоит подойти без суеты, но максимально вдумчиво.

Читать полностью » Окна из ПВХ: преимущества и срок службы пластиковых конструкций сегодня в 5:15

Окна из ПВХ: почему они остаются как новые даже через 20 лет

Пластиковые окна давно стали привычным элементом интерьера. Но в чем их главные преимущества и на что обратить внимание при выборе?

Читать полностью » Нагрев крышки водой, феном или зажигалкой назвали эффективным методом открытия банок сегодня в 4:43

Ни ножа, ни крови: безопасные способы победить упрямую крышку

Как открыть банку с винтовой крышкой без лишних усилий и риска? Разбираем эффективные способы — от нагрева водой до приёма с резиновыми перчатками.

Читать полностью » Дизайнеры советуют обновлять паркет и пробковый пол с помощью масла или лака сегодня в 3:37

Почему линолеум тускнеет, а паркет трескается: ошибки в уборке

Как ухаживать за ламинатом, паркетом, линолеумом и пробкой? Простые советы помогут продлить срок службы напольных покрытий и сохранить их красоту.

Читать полностью » Ростехнадзор контролирует системы безопасности лифтов и снижает риск аварий сегодня в 2:33

Застревание без драмы: что на самом деле происходит в лифте при сбое

Почему современные лифты считаются безопасными и как правильно вести себя, если всё же произошла остановка? Советы экспертов и практика.

Читать полностью » Японские панели, макраме и шаттерсы назвали трендами в оформлении окон сегодня в 1:29

Интерьер в деталях: окно может рассказать о вашем стиле больше, чем мебель

Какие варианты оформления окон могут заменить классические шторы? Обзор решений — от японских панелей до стильных шаттерсов.

Читать полностью » Дизайнеры советуют заменить старую утварь и яркие губки для гармонии на кухне сегодня в 0:27

Почему даже дорогая мебель выглядит дёшево: ошибки в кухонном декоре

Какие привычные детали делают кухню дешёвой на вид? Разбираем ошибки и даём советы, как простыми заменами придать интерьеру стиль.

Читать полностью »

Новости
Дом

Реставрация старой ванны: эмалировка и установка акрилового вкладыша
Туризм

Достопримечательности Рязани: Кремль, Успенский собор, музей Павлова
Красота и здоровье

Творог с вареньем рекомендуется есть редко и заменять свежими ягодами или несладким мёдом
Питомцы

Учёные Университета Этвёша Лоранда: собаки не испытывают долгой тоски после разлуки со щенками
Садоводство

Садовые дорожки должны быть извилистыми на маленьких участках — сообщила Софья Тихомирова
Авто и мото

NHTSA проверяет 17,2 тысячи электрофургонов Rivian EDV из-за возможных дефектов ремней безопасности
Туризм

Путеводитель по Абхазии: транспорт, сезоны и ключевые локации у моря
Туризм

Арт-кластеры России: лектории, выставки и гид по локальным подаркам
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet