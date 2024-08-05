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Трещины на линии обороны: украинский фронт под Покровском рушится
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Репке сообщает о разрушении обороны ВСУ в районе Покровска

Трещины на линии обороны: украинский фронт под Покровском рушится

Немецкий журналист Юлиан Репке в своем посте в соцсетях описал ситуацию на украинском фронте в районе города Покровск (ранее Красноармейск) в ДНР.

По его словам, оборона ВСУ в этом районе демонстрирует признаки разрушения и нестабильности.

Репке отмечает стремительное продвижение российских войск в направлении Покровска. За последнюю неделю им удалось продвинуться на пять километров и занять населенный пункт Веселое.

Ранее Министерство обороны России сообщало об освобождении сел Прогресс и Евгеновка в ДНР. Эти населенные пункты имеют стратегическое значение и открывают путь к наступлению на Покровск, который является важнейшим транспортным узлом для украинской армии в Донбассе.

Захват Веселого, Прогресса и Евгеновки позволяет российским войскам укрепить свои позиции и создает благоприятные условия для дальнейшего наступления на Покровск. Это может привести к серьезным последствиям для украинской армии и существенно изменить баланс сил в регионе.

Информация, предоставленная немецким журналистом, подтверждает наблюдения о том, что украинская оборона на некоторых участках фронта ослабевает. Это может быть связано с истощением ресурсов, низким моральным духом и проблемами со снабжением.

В случае падения Покровска украинская армия потеряет важный опорный пункт и лишится контроля над ключевыми транспортными маршрутами. Это может иметь решающее значение для исхода боевых действий в Донбассе.

Фото: мультимедиа. минобороны. рф/Ministry of Defence of the Russian Federation (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

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