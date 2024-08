Немецкий журналист Юлиан Репке сожалеет по поводу уничтожения украинской военной техники в Курской области, отметив ее недостаточную защиту от российских беспилотников.

Свои комментарии он опубликовал в соцсетях, реагируя на видео, опубликованное Министерством обороны России.

Репке подчеркнул, что украинские бронемашины стали легкой мишенью для российских дронов-камикадзе из-за отсутствия надлежащей противовоздушной защиты. Он отметил, что техника была уничтожена всего через четыре километра после начала движения.

Накануне Министерство обороны России опубликовало видеозапись, на которой запечатлено уничтожение украинской военной техники в приграничном районе Курской области, включая БМП Bradley и бронемашины "Казак".

Ситуация в Курской области обострилась в начале августа, когда украинские военные предприняли попытку захвата участка территории Суджанского района.

По данным начальника Генерального штаба ВС России Валерия Герасимова, в результате действий российских военных противник потерял более 300 человек убитыми и ранеными, а также значительное количество бронетехники.

В результате попытки вторжения ВСУ пострадали десятки мирных жителей России, в том числе дети. По данному факту возбуждены уголовные дела.

Фото: audiovis.nac.gov.pl/История (This work is in the public domain)