Немецкий журналист Юлиан Репке сожалеет по поводу уничтожения украинской военной техники в Курской области, отметив ее недостаточную защиту от российских беспилотников.
Свои комментарии он опубликовал в соцсетях, реагируя на видео, опубликованное Министерством обороны России.
Репке подчеркнул, что украинские бронемашины стали легкой мишенью для российских дронов-камикадзе из-за отсутствия надлежащей противовоздушной защиты. Он отметил, что техника была уничтожена всего через четыре километра после начала движения.
Накануне Министерство обороны России опубликовало видеозапись, на которой запечатлено уничтожение украинской военной техники в приграничном районе Курской области, включая БМП Bradley и бронемашины "Казак".
Ситуация в Курской области обострилась в начале августа, когда украинские военные предприняли попытку захвата участка территории Суджанского района.
По данным начальника Генерального штаба ВС России Валерия Герасимова, в результате действий российских военных противник потерял более 300 человек убитыми и ранеными, а также значительное количество бронетехники.
В результате попытки вторжения ВСУ пострадали десятки мирных жителей России, в том числе дети. По данному факту возбуждены уголовные дела.
Фото: audiovis.nac.gov.pl/История (This work is in the public domain)
Роберт Кеннеди-младший выступает за ограничение военных полномочий президента США
Роберт Ф. Кеннеди-младший, выдвигающийся на пост президента США как независимый кандидат, выразил поддержку инициативе, предусматривающей необходимость формального объявления войны конгрессом США перед отправкой войск национальной гвардии в зоны международных конфликтов.
В Днепропетровске прозвучали взрывы
В четверг в Днепропетровске прозвучали взрывы, сообщает украинский телеканал "24". Эти события произошли на фоне объявленной воздушной тревоги в нескольких областях Украины.
Маму рэпера Тимати восхитила педагогика за рубежом: не повышают голос и не унижают
Мама рэпера Тимати Симона Юнусова объяснила, чем её привлекли педагогические приёмы, которые практикуются за рубежом.
У Веры Брежневой сдали нервы после нападок украинских патриотов
Певица Вера Брежнева не смогла сдержать эмоции, когда её упрекнули в использовании русского языка.