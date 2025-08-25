Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Подготовка больного к операции
Подготовка больного к операции
© Freepik by freepik is licensed under public domain
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 9:10

Операция на сердце стала единственным шансом выжить

Сердечно-сосудистые хирурги Тюмени выполнили сложную операцию на сердце 60-летнему Владимиру

В ОКБ №1 Тюмени врачи провели сложнейшую операцию по повторному протезированию аортального клапана 60-летнему мужчине. Состояние пациента было критическим — ещё недавно он буквально задыхался после пары шагов.

Как всё начиналось

Десять лет назад Владимиру уже выполняли биопротезирование аортального клапана и коронарное шунтирование. Но со временем биопротез перестал работать полноценно, что привело к резкому ухудшению самочувствия.

"Я не мог пройти даже пять метров — сразу начиналась сильная одышка", — вспоминает пациент.

В тяжёлом состоянии мужчину доставили в ОКБ №1. В ходе обследования выяснилось, что единственным шансом остаётся повторная операция, но серьёзная пневмония не позволяла сделать её сразу.

Подготовка к операции

Команда врачей в течение нескольких недель приводила организм пациента в стабильное состояние:

  • боролись с инфекцией;
  • контролировали работу сердца, почек и дыхательной системы;
  • консультировались с федеральными центрами.

Несмотря на высокие риски, врачи приняли решение не тянуть дальше — состояние мужчины ухудшалось ежедневно.

Операция и результат

Хирурги успешно провели репротезирование аортального клапана.

"Мы понимали, что другого выхода просто нет. Операция прошла успешно", — рассказала сердечно-сосудистый хирург Лусине Арутюнян.

Сейчас Владимир находится в отделении реабилитации и уже восстанавливается, мечтая вернуться к обычному образу жизни.

В Иркутске провели сплит-трансплантацию печени подростку и женщине с циррозом сегодня в 5:12

Донорский орган разделили на двоих: уникальная операция прошла успешно

Иркутские хирурги провели уникальную операцию: разделили донорскую печень на две части и пересадили её сразу двум пациентам — 15-летнему подростку и 58-летней женщине. Оба чувствуют себя хорошо.

Читать полностью » Ульяна Махова: комары в России могут переносить малярию, дирофиляриоз и вирусные инфекции сегодня в 4:18

Необычный зуд: какие инфекции переносят комары в России

Врач напомнила, что комары в России могут переносить малярию, дирофиляриоз и западноевропейскую лихорадку. Если после укуса появилась слабость или повышается температура, нужно обратиться к врачу.

Читать полностью » Врач Чудинская: диабет и дефицит витаминов B часто вызывают онемение рук и ног сегодня в 3:15

Игнорировать онемение опасно: за ним могут скрываться тяжёлые болезни

Онемение и покалывание в руках — не безобидный симптом. Невролог объяснила, что они могут указывать на диабет, дефицит витаминов группы B или алкогольную нейропатию, и предупредила, когда нужно обратиться к врачу.

Читать полностью » Профессор Павел Бережанский: цитрусовые при простуде могут раздражать слизистые и замедлять выздоровление сегодня в 2:40

Почему привычный лимон с чаем не всегда полезен при болезни

Педиатр Павел Бережанский объяснил, что цитрусовые при простуде могут раздражать слизистую из-за высокой кислотности. Он советует выбирать другие источники витамина C и придерживаться мягкого режима питания.

Читать полностью » Эпидемиолог Виктория Симонова: аэробные нагрузки стимулируют рост гиппокампа и улучшают память сегодня в 1:36

Лень убивает память: врачи назвали простой способ защитить мозг

Аэробные упражнения не только укрепляют сердце, но и стимулируют рост гиппокампа — зоны мозга, отвечающей за память. Врач объяснила, почему 30 минут ходьбы пять раз в неделю помогают сохранить когнитивное здоровье в пожилом возрасте.

Читать полностью » Главврач Чистопольской ЦРБ Ильдар Ханифов сделал прививку от гриппа и пневмококка сегодня в 0:32

Кому осенью особенно нужна прививка от гриппа

Главврач Чистопольской ЦРБ стал одним из первых, кто привился от гриппа и пневмококка. Он напоминает, что вакцинация защищает не только самого человека, но и его близких, особенно в группах риска.

Читать полностью » Невролог Чен назвал инсульт и кровотечение возможными последствиями сдержанного чиха вчера в 23:23

Почему чих лучше не сдерживать: объяснение, которое может спасти жизнь

Невролог из США объяснил, почему сдерживать чихание опасно для жизни. Давление выше, чем в автомобильных шинах, может привести к инсульту.

Читать полностью » Витамин D признан ключевым для здоровья женщин старше 60 лет вчера в 23:23

Кости прочнее стали, иммунитет на высоте: какой витамин женщины после 60 должны принимать как лекарство

Витамин D после 60 лет — ключ к здоровью костей, мышц и иммунитета у женщин. Диетологи объясняют, почему его дефицит опасен при менопаузе, и как восполнить норму с помощью питания и добавок.

Читать полностью »

