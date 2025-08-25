Операция на сердце стала единственным шансом выжить

В ОКБ №1 Тюмени врачи провели сложнейшую операцию по повторному протезированию аортального клапана 60-летнему мужчине. Состояние пациента было критическим — ещё недавно он буквально задыхался после пары шагов.

Как всё начиналось

Десять лет назад Владимиру уже выполняли биопротезирование аортального клапана и коронарное шунтирование. Но со временем биопротез перестал работать полноценно, что привело к резкому ухудшению самочувствия.

"Я не мог пройти даже пять метров — сразу начиналась сильная одышка", — вспоминает пациент.

В тяжёлом состоянии мужчину доставили в ОКБ №1. В ходе обследования выяснилось, что единственным шансом остаётся повторная операция, но серьёзная пневмония не позволяла сделать её сразу.

Подготовка к операции

Команда врачей в течение нескольких недель приводила организм пациента в стабильное состояние:

боролись с инфекцией;

контролировали работу сердца, почек и дыхательной системы;

консультировались с федеральными центрами.

Несмотря на высокие риски, врачи приняли решение не тянуть дальше — состояние мужчины ухудшалось ежедневно.

Операция и результат

Хирурги успешно провели репротезирование аортального клапана.

"Мы понимали, что другого выхода просто нет. Операция прошла успешно", — рассказала сердечно-сосудистый хирург Лусине Арутюнян.

Сейчас Владимир находится в отделении реабилитации и уже восстанавливается, мечтая вернуться к обычному образу жизни.