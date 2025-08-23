Повторный посев газона: как вернуть ему густоту и избавиться от сорняков
С окончанием лета садоводам стоит подумать о повторном посеве газона. Эта мера помогает поддерживать его густоту и одновременно препятствует распространению сорняков. Чем плотнее трава, тем меньше шансов у нежелательной растительности занять свободное пространство.
Эксперты отмечают: хотя пересев требует вложений и определённых усилий, проводить его стоит чаще, чем привыкли многие владельцы участков.
Что такое повторный посев
Повторный посев, или подсев, — это внесение семян поверх уже существующего газона для его обновления и уплотнения. В отличие от создания нового газона "с нуля", речь идёт о поддержании уже имеющегося покрытия.
Как часто обновлять газон
Частота процедуры зависит от типа травы, условий ухода и нагрузки:
- Травы прохладного сезона рекомендуется пересевать один раз в год, если только газон не пострадал от сильного износа или сложного климата.
- Травы тёплого сезона требуют подсева лишь при необходимости, так как они способны самостоятельно разрастаться благодаря корневищам и столонам.
- Газоны с высокой проходимостью желательно обновлять дважды в год, чтобы выдерживать постоянное движение.
- Запущенные или редеющие газоны тоже лучше подсевать два раза в год, чтобы вернуть им прежнюю густоту.
Когда пора обновлять траву
Если владелец участка не придерживался регулярного графика, газон сам "подаст сигнал" о необходимости обновления. На это укажут три признака:
- сорняки начинают появляться целыми пучками;
- трава становится заметно реже;
- газон постепенно теряет жизненную силу и перестаёт активно расти.
Как правильно провести повторный посев
Ключ к успеху — подготовка. Сначала газон необходимо подстричь и тщательно вычесать граблями, чтобы убрать остатки скошенной травы и слой отмерших побегов. Затем почву стоит присыпать компостом толщиной около 1,3 см.
Разбрасывать семена лучше в нескольких направлениях: сперва с севера на юг и обратно, затем с востока на запад. Чтобы избежать перерасхода, норму высева, указанную на упаковке, следует уменьшить вдвое.
Часто задаваемые вопросы
— Можно ли подсевать только проплешины?
Специалисты советуют обновлять весь газон, а не ограничиваться отдельными участками — так результат будет лучше.
— Когда уже слишком поздно для подсева?
Оптимальное время для трав прохладного сезона — конец лета или начало осени. Если жара сохраняется, процедуру стоит отложить на сентябрь, иначе ростки не успеют окрепнуть до холодов.
