Повторный посев газона: как вернуть ему густоту и избавиться от сорняков

С окончанием лета садоводам стоит подумать о повторном посеве газона. Эта мера помогает поддерживать его густоту и одновременно препятствует распространению сорняков. Чем плотнее трава, тем меньше шансов у нежелательной растительности занять свободное пространство.

Эксперты отмечают: хотя пересев требует вложений и определённых усилий, проводить его стоит чаще, чем привыкли многие владельцы участков.

Что такое повторный посев

Повторный посев, или подсев, — это внесение семян поверх уже существующего газона для его обновления и уплотнения. В отличие от создания нового газона "с нуля", речь идёт о поддержании уже имеющегося покрытия.

Как часто обновлять газон

Частота процедуры зависит от типа травы, условий ухода и нагрузки:

Травы прохладного сезона рекомендуется пересевать один раз в год, если только газон не пострадал от сильного износа или сложного климата.

Травы тёплого сезона требуют подсева лишь при необходимости, так как они способны самостоятельно разрастаться благодаря корневищам и столонам.

Газоны с высокой проходимостью желательно обновлять дважды в год, чтобы выдерживать постоянное движение.

Запущенные или редеющие газоны тоже лучше подсевать два раза в год, чтобы вернуть им прежнюю густоту.

Когда пора обновлять траву

Если владелец участка не придерживался регулярного графика, газон сам "подаст сигнал" о необходимости обновления. На это укажут три признака:

сорняки начинают появляться целыми пучками;

трава становится заметно реже;

газон постепенно теряет жизненную силу и перестаёт активно расти.

Как правильно провести повторный посев

Ключ к успеху — подготовка. Сначала газон необходимо подстричь и тщательно вычесать граблями, чтобы убрать остатки скошенной травы и слой отмерших побегов. Затем почву стоит присыпать компостом толщиной около 1,3 см.

Разбрасывать семена лучше в нескольких направлениях: сперва с севера на юг и обратно, затем с востока на запад. Чтобы избежать перерасхода, норму высева, указанную на упаковке, следует уменьшить вдвое.

Часто задаваемые вопросы

— Можно ли подсевать только проплешины?

Специалисты советуют обновлять весь газон, а не ограничиваться отдельными участками — так результат будет лучше.

— Когда уже слишком поздно для подсева?

Оптимальное время для трав прохладного сезона — конец лета или начало осени. Если жара сохраняется, процедуру стоит отложить на сентябрь, иначе ростки не успеют окрепнуть до холодов.