кража в аэропорту
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 16:09

Утром — приговор, вечером — нападение: абсурдная история вора-рецидивиста из Англии поражает

Получивший условный срок вор из Англии в тот же день напал на пенсионерку — Gazette & Herald

Решение суда, вынесенное утром, уже к вечеру обернулось новым преступлением. Серийный вор, получивший условное наказание, вновь оказался в центре уголовного дела, на этот раз — из-за нападения на пожилую женщину. Об этом сообщает издание Gazette & Herald.

Приговор, не остановивший рецидив

Инцидент произошел 21 июля в британском городе Йорк. В этот день суд рассматривал дело 32-летнего Дэниела Джеймса Белла, ранее неоднократно привлекавшегося к уголовной ответственности за кражи. Его признали виновным в серии преступлений против владельцев магазинов.

Во время заседания судья охарактеризовал подсудимого как опасного рецидивиста.

"Он является угрозой для владельцев магазинов и превращает их жизнь в ад", — заявил судья.

Несмотря на это, Беллу назначили пять месяцев лишения свободы условно, штраф, 25 дней реабилитационной программы и 120 часов принудительных работ.

После оглашения приговора мужчина покинул здание суда, оставаясь на свободе.

Ограбление спустя несколько часов

Уже через несколько часов после заседания Белл совершил новое преступление. По данным Gazette & Herald, он напал на 80-летнюю женщину, сбил ее с ног и похитил кошелек. Нападение произошло на улице, пострадавшая получила травмы в результате падения.

На следующий день мужчину вновь задержали. Изначально он отрицал свою причастность к нападению, однако в ходе разбирательства признал вину. Белл заявил суду, что намерен изменить свою жизнь, найти работу и отказаться от преступлений, поскольку недавно стал отцом.

Новое разбирательство и возможный срок

После повторного ареста дело Белла было передано в суд для нового рассмотрения. Теперь, с учетом свежего преступления, ему может грозить реальное лишение свободы. Условный характер предыдущего приговора больше не рассматривается как смягчающее обстоятельство.

Очередной приговор по делу рецидивиста, как уточняет издание, будет вынесен в январе.

