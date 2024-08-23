Арест счетов и тюрьма: юрист рассказал, почему необходимо всегда выплачивать кредит

Юрист Остапенко: за неуплату кредитов может грозить до двух лет лишения свободы

Юрист Ярослав Остапенко напомнил россиянам о необходимости своевременной выплаты кредитов, поскольку за злостное уклонение от погашения долга может грозить до двух лет лишения свободы. Такое наказание предусмотрено, если у должника есть возможность платить, но он этого не делает.

Кроме того, задержка платежей ухудшает кредитную историю и приводит к увеличению долга из-за штрафов и процентов. Банк может подать в суд, что повлечет арест счетов, удержание средств с зарплаты, арест имущества и запрет на выезд за границу.

В редких случаях за мошенничество и намеренное уклонение срок заключения может достигать 10 лет, сообщает News.Ru.

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