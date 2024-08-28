С 1 сентября жильцы многоквартирных домов обретут ещё одно право

Юрист Корнеев сообщил о новом праве жильцов — инициировать обследование их дома

С 1 сентября вступает в силу норма, позволяющая собственникам жилых помещений инициировать обследование их домов. Подробности раскрыл Life.ru ведущий юрист "Евразийской юридической службы" Евгений Корнеев.

Изменения затронут статью 44 Жилищного кодекса РФ. В ней перечислены вопросы, которые решает общее собрание собственников квартир, — в том числе касающиеся использования общего имущества, способа управления и выбора управляющей организации.

Теперь там появится ещё один пункт: жильцы смогут принимать решение о проведении обследования технического состояния многоквартирного дома за свой счёт.

"Данное решение принимается не менее чем 2/3 голосов от собственников жилья во всём доме", — уточнил юрист.

Результаты обследования передадут в орган, уполномоченный к управлению региональной программой капитального ремонта, — там будет приниматься решение о проведении работ в случае их необходимости.

"Также нормы ЖК РФ будут содержать указание на тех, кто вправе проводить капремонт", — добавил Корнеев.

По его словам, работы по программе капремонта могут осуществлять индивидуальные предприниматели или юридические лица в составе саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.