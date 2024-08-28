С 1 сентября жильцы многоквартирных домов обретут ещё одно право

С 1 сентября вступает в силу норма, позволяющая собственникам жилых помещений инициировать обследование их домов. Подробности раскрыл Life.ru ведущий юрист "Евразийской юридической службы" Евгений Корнеев.
Изменения затронут статью 44 Жилищного кодекса РФ. В ней перечислены вопросы, которые решает общее собрание собственников квартир, — в том числе касающиеся использования общего имущества, способа управления и выбора управляющей организации.
Теперь там появится ещё один пункт: жильцы смогут принимать решение о проведении обследования технического состояния многоквартирного дома за свой счёт.
"Данное решение принимается не менее чем 2/3 голосов от собственников жилья во всём доме", — уточнил юрист.
Результаты обследования передадут в орган, уполномоченный к управлению региональной программой капитального ремонта, — там будет приниматься решение о проведении работ в случае их необходимости.
"Также нормы ЖК РФ будут содержать указание на тех, кто вправе проводить капремонт", — добавил Корнеев.
По его словам, работы по программе капремонта могут осуществлять индивидуальные предприниматели или юридические лица в составе саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.
Фото: Mos.ru/Максим Денисов (Creative Commons Attribution 3.0)
Захарова предупредила США об эскалации на Ближнем Востоке из-за их присутствия
Наращивание присутствия Соединенных Штатов на Ближнем Востоке грозит эскалацией в этом регионе. Об этом в разговоре с РИА Новости сообщила официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова.
SpaceX вновь сдвинула старт миссии Polaris Dawn
Старт ракеты-носителя Falcon 9 с космическим бортом Crew Dragon по программе коммерческой миссии Polaris Dawn в очередной раз не состоялся. SpaceX мотивировала решение о переносе запуска плохой погодой на площадке. Ранее отправка в космос была перенесена из-за утечки гелия.
Группа Oasis смогла создать идеальный трек 90-х — музкритик
Музыкальный критик Илья Легостаев заявил, что у группы Oasis получилось написать идеальный трек 1990-х годов.
Более трети россиян уверены, что формат инкогнито скроет их работу в интернете
Более трети пользователей сети в нашей стране убеждены, что включенный режим "инкогнито" при активности в интернете действительно скрывает их действия в виртуальном пространстве, приводят данные исследования платформа Calltouch.