© commons.wikimedia.org by 3dfxVoodoo3 is licensed under CC BY-SA 4.0
Александр Александров Опубликована сегодня в 14:40

Уставшие ждать десятилетиями: шанс на капремонт появился досрочно

Собственники смогут досрочно включать многоквартирные дома в программу капремонта

С 1 сентября 2024 года в России вступили в силу изменения, позволяющие собственникам многоквартирных домов (МКД) досрочно включать своё здание в программу капитального ремонта. Новые правила действуют во всех регионах страны и дают жителям больше контроля над состоянием жилья.

Раньше план капремонта составляли исключительно региональные фонды, и сроки попадания дома в программу могли растягиваться на десятилетия. Теперь инициатива может исходить от самих владельцев квартир: они вправе заказать техническое обследование и при наличии подтверждённых дефектов добиваться включения здания в график ремонта раньше установленного срока.

Зачем нужны новые правила

Основная причина реформы — отсутствие достоверных данных о состоянии многих домов. Региональные фонды не всегда располагают полной информацией об износе зданий, а жильцы, сталкивающиеся с протекающими крышами, изношенными коммуникациями или трещинами в стенах, вынуждены ждать своей очереди.

Теперь у собственников есть инструмент ускорить процесс — провести обследование и документально подтвердить необходимость капремонта.

Как поставить дом в очередь: пошаговая инструкция

  1. Оценить состояние дома. Жильцы должны понимать, действительно ли МКД нуждается в ремонте.

  2. Инициировать собрание. Собрать всех собственников и обсудить процедуру.

  3. Принять решение о техобследовании. Жильцы оплачивают его самостоятельно (в Москве стоимость экспертизы — 400-500 тыс. руб.).

  4. Оформить протокол собрания. Документ нужен для последующих обращений.

  5. Выбрать компанию. Организация должна иметь лицензии и опыт работы.

  6. Провести обследование. Проверяются конструкции, инженерные сети, общее состояние.

  7. Получить заключение. Результаты фиксируются в официальном документе.

  8. Подать заявление. Обращение направляется в региональный фонд капремонта.

  9. Ждать решения. Рассмотрение занимает до месяца.

  10. Добиться включения дома в план. Здание вносится в график капремонта с учётом бюджета и приоритетности.

Важно знать собственникам

  • Техническое обследование — право, а не обязанность жильцов.

  • Все расходы оплачивают собственники, кроме случаев аварий или ЧС.

  • Правила проведения обследования устанавливаются на региональном уровне.

  • Досрочное включение не означает немедленный ремонт: сроки зависят от финансирования.

Таблица: кто оплачивает обследование

Ситуация Кто платит
Инициатива жильцов Собственники
Авария или ЧС Региональный оператор
Плановое обследование фонда Фонд капремонта

FAQ

Сколько стоит техобследование?
В Москве — около 400-500 тыс. руб. В регионах цена ниже, но зависит от площади и состояния дома.

Кто принимает решение о включении в программу?
Региональный фонд капремонта на основании заключения и протокола собрания.

Можно ли отказаться от обследования?
Да, если жильцы согласны ждать плановых сроков ремонта.

Теперь у собственников реальный инструмент — инициировать досрочный капитальный ремонт законно и прозрачно. Главное — подойти к процессу профессионально: собрать доказательную базу, провести качественное техобследование, оформить протокол собрания и корректно подать документы в региональный фонд. Помните: инициатива требует затрат и терпения — но при грамотной подготовке она даёт шанс ускорить ремонт и обезопасить дом.

