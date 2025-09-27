Уставшие ждать десятилетиями: шанс на капремонт появился досрочно
С 1 сентября 2024 года в России вступили в силу изменения, позволяющие собственникам многоквартирных домов (МКД) досрочно включать своё здание в программу капитального ремонта. Новые правила действуют во всех регионах страны и дают жителям больше контроля над состоянием жилья.
Раньше план капремонта составляли исключительно региональные фонды, и сроки попадания дома в программу могли растягиваться на десятилетия. Теперь инициатива может исходить от самих владельцев квартир: они вправе заказать техническое обследование и при наличии подтверждённых дефектов добиваться включения здания в график ремонта раньше установленного срока.
Зачем нужны новые правила
Основная причина реформы — отсутствие достоверных данных о состоянии многих домов. Региональные фонды не всегда располагают полной информацией об износе зданий, а жильцы, сталкивающиеся с протекающими крышами, изношенными коммуникациями или трещинами в стенах, вынуждены ждать своей очереди.
Теперь у собственников есть инструмент ускорить процесс — провести обследование и документально подтвердить необходимость капремонта.
Как поставить дом в очередь: пошаговая инструкция
-
Оценить состояние дома. Жильцы должны понимать, действительно ли МКД нуждается в ремонте.
-
Инициировать собрание. Собрать всех собственников и обсудить процедуру.
-
Принять решение о техобследовании. Жильцы оплачивают его самостоятельно (в Москве стоимость экспертизы — 400-500 тыс. руб.).
-
Оформить протокол собрания. Документ нужен для последующих обращений.
-
Выбрать компанию. Организация должна иметь лицензии и опыт работы.
-
Провести обследование. Проверяются конструкции, инженерные сети, общее состояние.
-
Получить заключение. Результаты фиксируются в официальном документе.
-
Подать заявление. Обращение направляется в региональный фонд капремонта.
-
Ждать решения. Рассмотрение занимает до месяца.
-
Добиться включения дома в план. Здание вносится в график капремонта с учётом бюджета и приоритетности.
Важно знать собственникам
-
Техническое обследование — право, а не обязанность жильцов.
-
Все расходы оплачивают собственники, кроме случаев аварий или ЧС.
-
Правила проведения обследования устанавливаются на региональном уровне.
-
Досрочное включение не означает немедленный ремонт: сроки зависят от финансирования.
Таблица: кто оплачивает обследование
|Ситуация
|Кто платит
|Инициатива жильцов
|Собственники
|Авария или ЧС
|Региональный оператор
|Плановое обследование фонда
|Фонд капремонта
FAQ
Сколько стоит техобследование?
В Москве — около 400-500 тыс. руб. В регионах цена ниже, но зависит от площади и состояния дома.
Кто принимает решение о включении в программу?
Региональный фонд капремонта на основании заключения и протокола собрания.
Можно ли отказаться от обследования?
Да, если жильцы согласны ждать плановых сроков ремонта.
Теперь у собственников реальный инструмент — инициировать досрочный капитальный ремонт законно и прозрачно. Главное — подойти к процессу профессионально: собрать доказательную базу, провести качественное техобследование, оформить протокол собрания и корректно подать документы в региональный фонд. Помните: инициатива требует затрат и терпения — но при грамотной подготовке она даёт шанс ускорить ремонт и обезопасить дом.
