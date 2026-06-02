Хватит выбрасывать деньги в трубу: как остановить шум текущего бачка унитаза за 150 рублей

В прошлом месяце знакомая чуть не осталась без воды в кране — оказалось, виноват хитрый механизм в бачке унитаза. Все дело в сливной арматуре: она, как любой механизм, со временем изнашивается. Постоянная сырость, колебания температуры и даже простое нажатие на кнопку смыва — всё это влияет на пластик и резинки. В итоге — либо вода бежит ручьём прямо в унитаз, либо, наоборот, не уходит. Хорошая новость: починить это дело можно самому, без вызова сантехника, и управиться даже быстрее, чем сходить в ближайший магазин. Главное — знать, что к чему.

"При выборе арматуры для сливного бачка всегда обращайте внимание на тип подключения воды. Сейчас большинство моделей предусматривают нижнюю подводку, но если у вас старый унитаз, возможно, потребуется боковое подключение. Нелишним будет захватить старую арматуру в магазин — это поможет избежать ошибок при подборе. Главное — не перетягивать пластиковые соединения при установке, иначе можно легко повредить резьбу." Консультант по уборке и уходу за домом Ирина Полякова

Как устроен сливной бачок

Внутри керамического корпуса унитаза спрятаны два основных механизма, которые отвечают за подачу и слив воды. Первый — это заливной клапан, или впускная арматура. Он присоединён к водопроводу с помощью гибкого шланга и оснащён поплавком. Этот поплавок — ваш индикатор уровня воды: чем выше вода, тем выше он поднимается и, соответственно, перекрывает её поступление.

Второй механизм — сливная арматура. Это, по сути, тот самый клапан, который удерживает воду в бачке. Он перекрывает отверстие слива с помощью резиновой или силиконовой прокладки. Когда вы нажимаете кнопку смыва, клапан поднимается, вода устремляется в унитаз. Отпустив кнопку, вы позволяете ему снова под собственным весом опуститься и перекрыть слив.

Вся эта система работает как слаженный механизм. После смыва уровень воды падает, поплавок опускается, открывая дорогу воде из водопровода. Одновременно сливной клапан закрывается, чтобы ничего не утекало. Как только бачок наполнится до нужного уровня, поплавок снова поднимется и перекроет воду. Проблемы начинаются, когда что-то идёт не так: прокладка теряет упругость, клапан не держит воду — и она тихонько подтекает в чашу унитаза. Или наоборот — впускной клапан барахлит, и вода либо заполняет бачок дольше обычного, либо вовсе не держит заданный уровень.

Выбираем арматуру: что учесть

Найти "ту самую" арматуру — задача не из простых, ведь универсальных решений почти не бывает. Придётся учесть несколько нюансов. Важнейший — тип подключения подводки. Чаще всего шланг с водой подключается снизу бачка, но у старых моделей бывает и боковое.

Дальше — сливной механизм. У современных унитазов он кнопочный, с одной или двумя кнопками для полного или частичного слива. Рычажные системы остались в прошлом, их можно встретить разве что в советских бачках. Не забудьте про размер самого бачка: он напрямую влияет на высоту арматуры. Хотя большинство современных комплектов телескопические, и их можно отрегулировать на месте.

Ещё один важный момент — размер резьбы гибкой подводки. В России стандарт — ½ дюйма, но в зарубежных моделях иногда попадается 3/8 дюйма. Визуально отличить сложно, но если что — всегда есть переходники. Для большинства современных унитазов подойдут комплекты с кнопочным механизмом и нижней подводкой. Цена такого комплекта обычно колеблется от 1000 до 3500 рублей.

Если сомневаетесь, лучший совет — взять старую арматуру с собой в магазин. Перед этим её, конечно, стоит хорошенько промыть и высушить, чтобы не создавать лишних неудобств.

Снимаем старое: шаг за шагом

Для демонтажа вам понадобятся разводной ключ, плоскогубцы и обычная тряпка, чтобы вытереть остатки воды. Первым делом, как всегда, перекрываем подачу воды. Дальше снимаем крышку бачка: открутите кнопку против часовой стрелки, аккуратно приподнимите и уберите.

Теперь разводным ключом откручиваем гайку гибкой подводки от бачка. После этого нужно открутить два крепёжных болта под полкой унитаза — они держат всю конструкцию. Если болты заржавели, придётся немного повозиться: головку изнутри бачка придержите отвёрткой, а снизу крутите ключом. Снятый бачок лучше поставить в ванну или душевую кабину — так остатки воды не зальют пол.

Как только бачок снят, займитесь пластиковыми гайками, которые удерживают сливную колонку и наливной клапан. Открутите их и извлеките старую арматуру.

Монтаж новой: без спешки и суеты

Установка новой системы — это, по сути, обратный порядок действий. Главное правило: не прилагайте излишних усилий, иначе рискуете сломать пластиковые детали. Сначала устанавливаем сливную колонку. Наденьте на неё резиновую прокладку из комплекта (узкой стороной к отверстию бачка) и вставьте в центральное отверстие. С обратной стороны накрутите пластиковую гайку и затяните её руками, без фанатизма.

Затем монтируем наливной клапан. Вставьте его в боковое или нижнее отверстие бачка, не забудьте про резиновую прокладку. Закрепите гайкой с внешней стороны и прикрутите гибкую подводку. На следующем этапе бачок возвращаем на место. На сливную колонку снаружи надеваем большую мягкую прокладку, устанавливаем бачок на полку унитаза, совмещая отверстия. Вставляем болты с шайбами и прокладками. Снизу накручиваем гайки и затягиваем их попеременно, чтобы избежать перекоса.

После того как бачок надёжно закреплён, нужно отрегулировать уровень воды и перелив. Трубку перелива можно поднять или опустить, чтобы её верхний край оказался чуть выше обычного уровня воды. Сам уровень воды настраивается положением поплавка — для этого есть специальный пластиковый винт. Важно, чтобы вода не доходила до края трубки перелива примерно 2-3 сантиметра.

Финальная проверка: откройте подачу воды и дождитесь наполнения бачка. Внимательно осмотрите все соединения — нет ли течей под гайкой шланга и крепёжными болтами. Если всё сухо, можно с полной уверенностью устанавливать крышку и закручивать кнопку.

FAQ

Какой срок службы у сливной арматуры?

Срок службы зависит от качества материалов и интенсивности использования. В среднем, арматура служит от 5 до 10 лет.

Можно ли отрегулировать сливную кнопку?

Да, большинство кнопочных механизмов позволяют регулировать высоту и глубину нажатия, а также выбор полного или частичного слива.

Что делать, если бачок переливает воду в унитаз?

Вероятнее всего, проблема в износе уплотнителя сливного клапана или неправильной регулировке переливной трубки.

Как часто нужно менять арматуру?

Специального регламента нет. Арматуру меняют по мере необходимости, когда она перестает выполнять свои функции или начинает протекать.

