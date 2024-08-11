Раскрыт рабочий способ уговорить любого арендодателя сдать квартиру студенту

Риелтор Горский посоветовал тем, кому не хотят сдавать жильё, увеличить депозит

Студенты традиционно входят в число нежелательных для арендодателей жильцов, наряду с семьями с детьми и владельцами домашних животных. Президент Ассоциации риелторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, председатель Общественного совета при Росреестре Игорь Горский подсказал, как уговорить хозяина квартиры, если он отказывается её сдавать.

"В первую очередь можно предложить собственнику увеличить обеспечительный платёж, который обезопасит владельца недвижимости, покажет серьёзность намерений и платёжеспособность арендатора", — посоветовал эксперт журналу "Домклик".

Кроме того, можно попробовать обратиться к агенту по недвижимости, который будет искать жильё через профессиональных рантье.

Ещё один вариант — поселиться в апарт-отеле или коливинге, где вообще никого уговаривать не придётся.