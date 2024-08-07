Оценены масштабы подорожания съёмного жилья в Москве

За июль средняя арендная плата в Москве выросла на 4%, подсчитали в агентстве недвижимости "Миэль".
- однокомнатные — 49,2 тысячи рублей в месяц (+4%)
- двухкомнатные — 66,3 тысячи рублей в месяц (+5%)
- трёхкомнатные — 94 тысячи рублей в месяц (+3%)
Предложение продолжает сокращаться (-30% к июлю прошлого года), чем и обусловлен рост цен вопреки их традиционной летней стабилизации.
"Рост ставок традиционно приходится на месяцы повышенного спроса. Это август, сентябрь, часть октября. Трудно спрогнозировать, насколько они вырастут в итоге", — призналась руководитель департамента аренды "Мэль" Мария Жукова.
"На мой взгляд, рынок уже в достаточной мере перегрет. Дешевле 40 тысяч приличную однокомнатную квартиру не найдёшь", — добавила она.
Фото: Flickr/Брусника (CC BY-SA 2.0)
Счета Тимура Иванова арестовали за взятку в 1,185 млрд руб
В рамках расследования дела о коррупции в отношении бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова, были арестованы четыре его счета в одном из российских банков. Об этом сообщает информационное агентство "РИА Новости" со ссылкой на судебные документы. Ранее адвокаты Иванова заявляли об аресте имущества его родителей и близких.
Запуск корабля NASA с российским космонавтом на борту отложен на месяц
Согласно информации, опубликованной на сайте NASA, запуск космического корабля Crew Dragon с российским космонавтом Александром Горбуновым на борту к Международной космической станции (МКС) перенесен и состоится не раньше 24 сентября 2024 года.
Певица Рымбаева: я выгляжу молодо благодаря хорошей генетике
Певица Роза Рымбаева, которой в этом году исполнится 67 лет, раскрыла секрет своей молодости.
Светлана Журова заявила, что она искренне поздравляет российских теннисисток
Депутат Государственной Думы и олимпийская чемпионка Светлана Журова ответила на высказывание певицы Земфиры*.