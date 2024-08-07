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Оценены масштабы подорожания съёмного жилья в Москве

"Миэль": за июль средняя арендная плата в Москве выросла на 4%

За июль средняя арендная плата в Москве выросла на 4%, подсчитали в агентстве недвижимости "Миэль".

  • однокомнатные — 49,2 тысячи рублей в месяц (+4%)
  • двухкомнатные — 66,3 тысячи рублей в месяц (+5%)
  • трёхкомнатные — 94 тысячи рублей в месяц (+3%)

Предложение продолжает сокращаться (-30% к июлю прошлого года), чем и обусловлен рост цен вопреки их традиционной летней стабилизации.

"Рост ставок традиционно приходится на месяцы повышенного спроса. Это август, сентябрь, часть октября. Трудно спрогнозировать, насколько они вырастут в итоге", — призналась руководитель департамента аренды "Мэль" Мария Жукова.

"На мой взгляд, рынок уже в достаточной мере перегрет. Дешевле 40 тысяч приличную однокомнатную квартиру не найдёшь", — добавила она.

Фото: Flickr/Брусника (CC BY-SA 2.0)

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