Оценены масштабы подорожания съёмного жилья в Москве

"Миэль": за июль средняя арендная плата в Москве выросла на 4%

За июль средняя арендная плата в Москве выросла на 4%, подсчитали в агентстве недвижимости "Миэль".

однокомнатные — 49,2 тысячи рублей в месяц (+4%)

двухкомнатные — 66,3 тысячи рублей в месяц (+5%)

трёхкомнатные — 94 тысячи рублей в месяц (+3%)

Предложение продолжает сокращаться (-30% к июлю прошлого года), чем и обусловлен рост цен вопреки их традиционной летней стабилизации.

"Рост ставок традиционно приходится на месяцы повышенного спроса. Это август, сентябрь, часть октября. Трудно спрогнозировать, насколько они вырастут в итоге", — призналась руководитель департамента аренды "Мэль" Мария Жукова.

"На мой взгляд, рынок уже в достаточной мере перегрет. Дешевле 40 тысяч приличную однокомнатную квартиру не найдёшь", — добавила она.