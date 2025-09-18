Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 0:42

Микроволновка важнее стиралки? Что нужно в съёмной квартире в первую очередь

Большинство россиян готовы переплатить за квартиру с техникой

Россияне назвали холодильник и микроволновку самой необходимой техникой в арендуемой квартире. По данным опроса сервисов "Яндекс Аренда" и "Яндекс Маркет", результаты которого приводит РБК, за холодильник высказались 81% респондентов, за микроволновую печь — 67%.

Среди других востребованных приборов арендаторы отметили варочную панель (34%) и интернет-роутер (33%).

Большинство опрошенных (69%) готовы платить больше за аренду, если в квартире есть вся необходимая техника. Однако требования к состоянию приборов отличаются:

  • 43% довольны, если техника просто в хорошем состоянии,

  • 28% настаивают на новой,

  • 20% устраивает любой рабочий вариант,

  • 9% вовсе могут обойтись без бытовой техники от хозяина.

Некоторые устройства арендаторы готовы покупать самостоятельно, особенно если их легко забрать с собой при переезде. Так, 40% купили бы электрический чайник, 31% - умную колонку, 27% - утюг, а 26% - пылесос или даже микроволновку.

