Микроволновка важнее стиралки? Что нужно в съёмной квартире в первую очередь
Россияне назвали холодильник и микроволновку самой необходимой техникой в арендуемой квартире. По данным опроса сервисов "Яндекс Аренда" и "Яндекс Маркет", результаты которого приводит РБК, за холодильник высказались 81% респондентов, за микроволновую печь — 67%.
Среди других востребованных приборов арендаторы отметили варочную панель (34%) и интернет-роутер (33%).
Большинство опрошенных (69%) готовы платить больше за аренду, если в квартире есть вся необходимая техника. Однако требования к состоянию приборов отличаются:
-
43% довольны, если техника просто в хорошем состоянии,
-
28% настаивают на новой,
-
20% устраивает любой рабочий вариант,
-
9% вовсе могут обойтись без бытовой техники от хозяина.
Некоторые устройства арендаторы готовы покупать самостоятельно, особенно если их легко забрать с собой при переезде. Так, 40% купили бы электрический чайник, 31% - умную колонку, 27% - утюг, а 26% - пылесос или даже микроволновку.
