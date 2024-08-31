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Рынок аренды жилья страдает от роста мошенничества с объявлениями
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Опасные уловки на рынке аренды: как мошенники заставляют арендаторов платить за несуществующие квартиры

Рынок аренды жилья страдает от роста мошенничества с объявлениями

В сфере аренды жилья мошенничество процветает благодаря множеству хитроумных схем, разработанных злоумышленниками. Эти схемы направлены на выманивание денег у доверчивых арендаторов, зачастую без наличия реальной недвижимости, но при этом не нарушая закон, сообщает Домклик.

Одним из самых распространённых способов обмана является размещение фальшивых объявлений о сдаче в аренду несуществующих квартир. Такие объявления привлекают арендаторов качественными фотографиями и неестественно низкими ценами, что вызывает подозрение, но в то же время, создает видимость выгодного предложения.

Другой популярный метод мошенничества заключается в требовании предоплаты за "просмотр" или "бронирование" квартиры. Преступники, выдавая себя за собственников, создают иллюзию высокого спроса на объект и настоятельно убеждают потенциальных арендаторов перевести определенную сумму для бронирования жилья.

После получения денег, злоумышленники сразу же исчезают, оставляя арендаторов с пустыми руками и без жилья, указанного в объявлении.

Фото: flickr.com/JOHNSON DESIGN SDTUDIO (CC BY 2.0 license)

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