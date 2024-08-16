Названы районы Москвы с самой доступной арендой квартир

Бибирево оказалось районом с самой доступной арендой жилья в старой Москве, пишет в пятницу "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу компании "Яндекс Аренда".

На август топ выглядит так:

Бибирево — 49,9 тысяч рублей в месяц; Северное Медведково — 51 тысяча; Вешняки — 51,6 тысячи рублей; Косино-Ухтомский — 52,9 тысячи; Восточное Дегунино — 54 тысячи рублей в месяц.

"Чтобы сэкономить на аренде, но при этом не отказывать себе в комфорте, будущие жильцы могут рассмотреть квартиры в домах старого жилого фонда, которые зачастую ничем не уступают новым проектам с точки зрения ремонта, окружения, инфраструктуры. Также мы рекомендуем изучить спальные районы на окраинах города, чтобы найти наиболее дешёвые, но при этом ликвидные квартиры", — посоветовал руководитель "Яндекс Аренды" Роман Жуков.

В Новой Москве в лидеры рейтинга вышли Рязановское с медианной арендной платой 40,7 тысячи рублей, Десёновское — 46,2 тысячи и Сосенское, где снять квартиру обойдётся в среднем в 58,6 тысячи рублей в месяц.