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Названы районы Москвы с самой доступной арендой квартир

"Яндекс Аренда": в старой Москве дешевле всего снимать жильё в Бибиреве

Бибирево оказалось районом с самой доступной арендой жилья в старой Москве, пишет в пятницу "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу компании "Яндекс Аренда".

На август топ выглядит так:

  1. Бибирево — 49,9 тысяч рублей в месяц;
  2. Северное Медведково — 51 тысяча;
  3. Вешняки — 51,6 тысячи рублей;
  4. Косино-Ухтомский — 52,9 тысячи;
  5. Восточное Дегунино — 54 тысячи рублей в месяц.

"Чтобы сэкономить на аренде, но при этом не отказывать себе в комфорте, будущие жильцы могут рассмотреть квартиры в домах старого жилого фонда, которые зачастую ничем не уступают новым проектам с точки зрения ремонта, окружения, инфраструктуры. Также мы рекомендуем изучить спальные районы на окраинах города, чтобы найти наиболее дешёвые, но при этом ликвидные квартиры", — посоветовал руководитель "Яндекс Аренды" Роман Жуков.

В Новой Москве в лидеры рейтинга вышли Рязановское с медианной арендной платой 40,7 тысячи рублей, Десёновское — 46,2 тысячи и Сосенское, где снять квартиру обойдётся в среднем в 58,6 тысячи рублей в месяц.

Фото: Mos.ru/Владимир Новиков (Creative Commons Attribution 3.0)

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