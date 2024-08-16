Бибирево оказалось районом с самой доступной арендой жилья в старой Москве, пишет в пятницу "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу компании "Яндекс Аренда".
На август топ выглядит так:
- Бибирево — 49,9 тысяч рублей в месяц;
- Северное Медведково — 51 тысяча;
- Вешняки — 51,6 тысячи рублей;
- Косино-Ухтомский — 52,9 тысячи;
- Восточное Дегунино — 54 тысячи рублей в месяц.
"Чтобы сэкономить на аренде, но при этом не отказывать себе в комфорте, будущие жильцы могут рассмотреть квартиры в домах старого жилого фонда, которые зачастую ничем не уступают новым проектам с точки зрения ремонта, окружения, инфраструктуры. Также мы рекомендуем изучить спальные районы на окраинах города, чтобы найти наиболее дешёвые, но при этом ликвидные квартиры", — посоветовал руководитель "Яндекс Аренды" Роман Жуков.
В Новой Москве в лидеры рейтинга вышли Рязановское с медианной арендной платой 40,7 тысячи рублей, Десёновское — 46,2 тысячи и Сосенское, где снять квартиру обойдётся в среднем в 58,6 тысячи рублей в месяц.
Фото: Mos.ru/Владимир Новиков (Creative Commons Attribution 3.0)
Rappahannock News: ФБР проводит обыск в доме ведущего "Первого канала" Саймса
Работники Федерального бюро расследований осуществляют следственные действия в жилом помещении в штате Вирджиния, который, вероятно, находится в собственности политолога Дмитрия Саймса. Об этом информирует Rappahannock News.
Депутат Шеремет: Запад подвел мир к порогу третьей мировой войны
Член комитета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции, а ранее член комитета по энергетике Михаил Шеремет сообщил, что государства Запада поставками вооружений Украине для атак и нападений на Российскую Федерацию привели к тому, что на данный момент мир находится под угрозой третьей мировой войны. Такое мнение депутат Государственной думы высказал российскому агентству РИА Новости.
Кардиолог Бокерия: повышенный уровень гемоглобина может указывать на болезни сердца
Кардиолог Ольга Бокерия объяснила, что повышенный уровень гемоглобина в крови может быть признаком проблем со здоровьем, а не показателем хорошего состояния.
Исследование Купибилет: 70% россиян предпочли полет на самолете поездке на поезде
Большинство россиян (70%) предпочитают самолеты для путешествий, несмотря на то, что треть из них испытывают нелюбовь к полетам, а каждый пятый страдает аэрофобией.