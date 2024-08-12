Специалист по недвижимости рассказал, какая прогнозируется динамика цен на аренду жилья в Москве

Эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута предупредил о росте стоимости аренды жилья в Москве этой осенью. Он отметил, что за последние полтора года аренда однокомнатных квартир практически удвоилась, и эта тенденция продолжится.

Основной причиной является высокая ключевая ставка, которая делает аренду выгоднее покупки недвижимости. Ракута подчеркнул, что с началом осени цены на аренду вырастут еще на 10%, особенно из-за увеличения деловой активности в столице и притока новых жителей.

Если ключевая ставка останется на текущем уровне, рост арендных ставок будет продолжаться, сообщает Вечерняя Москва.

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