Специалист по недвижимости рассказал, какая прогнозируется динамика цен на аренду жилья в Москве

Эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута предупредил о росте стоимости аренды жилья в Москве этой осенью. Он отметил, что за последние полтора года аренда однокомнатных квартир практически удвоилась, и эта тенденция продолжится.
Основной причиной является высокая ключевая ставка, которая делает аренду выгоднее покупки недвижимости. Ракута подчеркнул, что с началом осени цены на аренду вырастут еще на 10%, особенно из-за увеличения деловой активности в столице и притока новых жителей.
Если ключевая ставка останется на текущем уровне, рост арендных ставок будет продолжаться, сообщает Вечерняя Москва.
Фото: commons.wikimedia.org/Ansis Starks (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
Таубер обвинила Санду в воздействии на судей
Марина Таубер, лидер оппозиционного блока "Победа", открыто высказала свое мнение о президенте Майе Санду, обвинив ее в воздействии на судей. Это заявление последовало за решением Буюканского суда Кишинева, запрещающего Таубер покидать Молдавию.
На Украине предложили изучать труды Бандеры со школьной парты
Введение нового украиноцентричного курса истории в украинских школах, анонсированное Министерством образования 9 августа, вызвало неоднозначную реакцию среди педагогов и общественности.
Врач Соломатина: при похудении не стоит злоупотреблять арбузом, виноградом и черешней
Диетолог Елена Соломатина порекомендовала избегать употребления арбуза, винограда и черешни при похудении, поскольку, несмотря на низкую калорийность, эти продукты содержат большое количество сахара.
Ольга Картункова показала свадебное платье дочери: "Стиль, нежность, красота"
Звезда КВН Ольга Картункова рассказала, как выбирала свадебный наряд для дочери.