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Эксперт по недвижимости Ракута: рост стоимости аренды жилья в Москве продолжится
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Специалист по недвижимости рассказал, какая прогнозируется динамика цен на аренду жилья в Москве

Эксперт по недвижимости Ракута: рост стоимости аренды жилья в Москве продолжится

Эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута предупредил о росте стоимости аренды жилья в Москве этой осенью. Он отметил, что за последние полтора года аренда однокомнатных квартир практически удвоилась, и эта тенденция продолжится.

Основной причиной является высокая ключевая ставка, которая делает аренду выгоднее покупки недвижимости. Ракута подчеркнул, что с началом осени цены на аренду вырастут еще на 10%, особенно из-за увеличения деловой активности в столице и притока новых жителей.

Если ключевая ставка останется на текущем уровне, рост арендных ставок будет продолжаться, сообщает Вечерняя Москва.

Фото: commons.wikimedia.org/Ansis Starks (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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