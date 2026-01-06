Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Мужчина после звонка мошенников
Мужчина после звонка мошенников
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 7:08

Забронировали квартиру и тут же потеряли деньги? Вас втянули в сбой системы — вот как это работает

Мошенники используют ссылки для кражи денег при аренде жилья — МВД России

Мошенники всё чаще используют объявления о сдаче жилья как повод заставить человека перейти по ссылке и добровольно подтвердить перевод денег, после чего средства списываются с карты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы МВД России. Схема строится на предоплате "для брони" и имитации работы легального сервиса: жертве предлагают внести небольшую сумму, а затем втягивают в повторные платежи под предлогом "сбоя" и возврата средств.

Особенность таких преступлений — в сочетании бытовой ситуации и психологического давления. Человек ищет квартиру, готов быстро принять решение и опасается упустить вариант. Этим и пользуются злоумышленники: они создают ощущение срочности, обещают оформить бронь и даже представляют "менеджера", чтобы повысить доверие. В результате аренда превращается в сценарий, где каждое действие жертвы подталкивает её к следующему переводу.

Как работает схема с "бронью" через ссылку

По данным МВД, злоумышленники размещают на популярных сайтах недвижимости объявления о сдаче квартиры в аренду. Потенциальный арендатор звонит по номеру из объявления, и в разговоре ему сообщают, что жильё свободно. Затем человеку предлагают внести предоплату, объясняя это необходимостью забронировать квартиру, и обещают выслать контакт менеджера, который якобы занимается именно этой сдачей.

После этого жертве отправляют ссылку для внесения предоплаты. Когда человек переходит по ней и вводит банковские реквизиты, на его устройстве открывается приложение онлайн-банка, а затем он подтверждает оплату. По информации ведомства, именно в этот момент и происходит списание денег — не за аренду, а в пользу мошенников. Легитимность операции подкрепляется тем, что подтверждение выполняет сам пользователь, поэтому на первый взгляд действия выглядят "обычными".

Почему жертва переводит деньги второй раз

После первого списания мошенники не прекращают контакт. По материалам МВД, "псевдоменеджер" выслушивает жалобу и сообщает о "странном сбое" в программе. Затем следует объяснение, что якобы на сайте произошла ошибка и для возврата денег нужно пополнить карту на ту же сумму. Эта деталь становится ключевой: человеку предлагают совершить ещё один перевод, убедив его, что это техническая процедура.

Так жертва, стремясь вернуть уже потерянное, попадает в эмоциональную ловушку и теряет больше денег. В МВД подчёркивают, что мошенники рассчитывают на состояние стресса и желание быстро восстановить справедливость. Человек действует импульсивно, пытаясь исправить ситуацию, и этим только облегчает преступникам задачу.

Что советуют в МВД, чтобы не потерять деньги

В ведомстве рекомендуют платить за услугу по факту её предоставления, а не переводить средства заранее. Также гражданам советуют не переходить по ссылкам от незнакомых людей в мессенджерах или по электронной почте, даже если сообщение выглядит убедительно и связано с "бронью" или "договором". Такой переход может привести к подмене страницы или к запуску сценария, который вынуждает подтвердить перевод.

Отдельно МВД обращает внимание на необходимость проверять адрес отправителя. В материалах подчёркивается, что именно невнимательность к деталям часто становится тем самым шагом, после которого человек лишается денег. В условиях, когда аренда жилья сопровождается высокой конкуренцией, мошенники используют привычные модели поведения — быстрые решения и доверие к сервисам — чтобы извлечь выгоду.

