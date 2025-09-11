Где ещё можно найти квартиру дешевле: советы для съёмщиков
В августе 2025 года цены на долгосрочную аренду в Екатеринбурге выросли на 3,7%. Об этом сообщили аналитики сервиса "Яндекс Аренда" в комментарии для URA. RU.
Сколько стоит снять квартиру
-
Медианная ставка аренды по всем вариантам жилья — 36 000 руб. в месяц.
-
Однокомнатная квартира - в среднем 33 000 руб.
-
Двухкомнатная квартира - около 40 000 руб.
Спрос и предложение
В августе интерес к объявлениям о сдаче жилья вырос на 41,8%, тогда как количество предложений снизилось на 11%.
Эксперты отмечают: вторая половина лета и начало осени традиционно считаются "высоким сезоном". В это время активизируются студенты, что сокращает выбор на рынке.
Динамика по сравнению с 2024 годом
По словам руководителя сервиса "Яндекс Аренда" Романа Жукова, активность арендаторов в августе 2025-го оказалась ниже прошлогодней:
-
спрос снизился на 6,4% по сравнению с августом 2024 года.
