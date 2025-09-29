Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Ключи от квартиры
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Олег Белов Опубликована сегодня в 2:36

Пока в Сочи дешевеет, Челябинск догоняет Москву: аренда снова в движении

Средняя стоимость аренды "однушек" в Челябинске достигла 26 500 рублей

Рынок аренды в Челябинске снова оживился. В третьем квартале 2025 года долгосрочная аренда однокомнатных квартир подорожала на 6,4%, достигнув 26 500 рублей в месяц. Двухкомнатные квартиры прибавили в цене 6,5% и теперь обходятся арендаторам примерно в 33 930 рублей, а "трешки" подорожали на 4,7%, до 43 800 рублей.

Тенденции и причины изменений

По данным портала "Мир квартир", средняя стоимость аренды "однушек" по России выросла до 28 000 рублей. В Челябинске же, по словам генерального директора портала Павла Луценко, предложение жилья сокращается, а ставки продолжают расти.

"Рост гораздо меньше, чем в 2024 году, когда рынок аренды перестраивался после отмены льготной ипотеки на новостройки. Тогда многие челябинцы, планировавшие купить жильё, стали его снимать, и цены взлетели на 9-12%", — отметил Луценко.

Ситуация в регионах

Динамика арендных ставок в 2025 году неоднородна:

  • Наибольший рост: Белгород (+31%), Барнаул (+24,3%), Самара (+19%).

  • Снижение цен: Якутск (-7,7%), Новокузнецк (-7%), Сочи (-6,5%).

  • Крупные города: в Москве аренда "однушек" выросла на 4,7% и составила 58 117 рублей, в Санкт-Петербурге — на 11,4% до 43 300 рублей.

Таким образом, Челябинск оказался в числе городов с умеренным, но устойчивым ростом, что объясняется естественным сезонным оживлением и ограниченным предложением.

