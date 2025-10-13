Сначала коммуналка, теперь аренда: за что тюменцам придётся платить больше

За последний год арендный рынок Тюмени заметно прибавил в стоимости. По данным портала "Мир квартир", сильнее всего подорожали трёхкомнатные квартиры — их аренда выросла почти на 14%.

Как изменились цены

"Аренда квартир, динамика ставок. Тюмень: трёхкомнатные — прирост за год 13,9%, средняя стоимость за месяц — 46 998 рублей", — отмечается в аналитическом отчёте.

Средняя стоимость аренды по категориям:

трёхкомнатные — 46 998 рублей в месяц (+13,9%);

двухкомнатные — 36 718 рублей (+9,1%);

однокомнатные — 27 450 рублей (+1,8%).

Таким образом, сильнее всего в цене выросли просторные квартиры, тогда как "однушки" остались наиболее доступными на рынке.

Общие тенденции

Рост ставок объясняется сочетанием нескольких факторов — ограниченным предложением, сезонным спросом и повышением стоимости коммунальных услуг. Однако эксперты отмечают, что ситуация в Тюмени развивается умереннее, чем в среднем по стране.