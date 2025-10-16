Спрос не даёт отдышаться: аренда в Тюмени бурлит, хотя рынок завален предложениями

В Тюмени резко выросло предложение на рынке долгосрочной аренды жилья, однако квартиры не задерживаются без жильцов. По данным аналитиков "Авито Недвижимость", средний срок экспозиции квартиры не превышает одной недели.

"В Тюмени предложение на рынке долгосрочной аренды выросло на 37% за сентябрь. При этом выставленные квартиры в сентябре сдавались в среднем за неделю", — сообщили аналитики.

Цены и динамика рынка

Средняя арендная ставка в городе сейчас составляет около 29 тысяч рублей в месяц. При этом стоимость аренды однокомнатных квартир снизилась на 4%, но их количество на рынке выросло сразу на 32%.

Почему рынок активизировался

Эксперты объясняют рост предложения несколькими факторами — окончанием сезона отпусков, активным вводом новых домов и повышением интереса собственников к сдаче жилья на фоне стабильного спроса.

Несмотря на рост числа предложений, высокий спрос удерживает квартиры в аренде недолго - большинство объектов находят жильцов в течение нескольких дней.