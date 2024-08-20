Оценено дальнейшее неизбежное подорожание аренды квартир в Москве

Потолок подорожания съёмных квартир не достигнут, арендная плата в Москве продолжит расти и догонит средний ипотечный платёж, который в столице превышает 72 тысячи рублей. Такой прогноз дал РИАМО девелопер, инвестор, маркетолог в сфере недвижимости Антон Баталов.

По его оценке, пока ипотека была более-менее доступной, рынок аренды понемногу стагнировал. Отмена льготной ипотеки и неподъёмные условия рыночной спровоцировали резкий рост спроса на съёмные квартиры.

"Дополнительно спрос на аренду усиливает демографическая ситуация. В 2000–2006 годах в России был подъём рождаемости, и сейчас молодые люди этого поколения активно сепарируются от родителей, нуждаются в своей жилплощади. Покупателями они станут через 5-10 лет, а пока будут снимать жильё", — объясняет собеседник издания.

По его мнению, в условиях высоких банковских ставок те, кто планирует приобретения жилья, пока откладывают, а проценты тратят на аренду.

"Таким образом, рынок сейчас испытывает приток арендаторов не только из-за отмены льготной ипотеки. Увеличение спроса неизбежно толкнёт цены аренды вверх. На рост повлияет и общая инфляция: когда всё вокруг дорожает, жильё не может дешеветь", — подытожил эксперт.