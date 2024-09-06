Экономист подсчитала, что выгоднее — аренда или ипотека

Арендовать жильё сегодня выгоднее, чем покупать его в ипотеку, подсчитала доктор экономических наук, профессор РЭУ имени Г. В. Плеханова Наталья Проданова для "Ленты.ру".
Для расчётов она нашла на "Циане" самую дешёвую "однушку" в Кузьминках за 8 миллионов рублей.
"Чтобы купить такую квартиру, необходимо располагать стартовым капиталом в размере не менее 800 тысяч рублей. По окончании 30 лет такая квартира перейдёт в собственность покупателя за 138 тысяч ежемесячно. Переплата по ипотеке при достаточно дорогом на сегодняшний день заёмном капитале колоссальная. Она в 6-7 раз превышает первоначальную стоимость квартиры", — подчеркнула собеседница издания.
Снять такую жилплощадь можно за 30-35 тысяч рублей. "Если снимать подобную квартиру 30 лет, то суммарно стоимость аренды составит порядка 12 миллионов 600 тысяч рублей. Цифра тоже внушительная", — признала эксперт.
"Итог. Размер арендной платы по представленной квартире будет равен ежемесячному платежу по ипотеке только в том случае, если величина первоначального взноса будет не менее 70%. В данном случае можно смело приобретать квартиру в собственность, а не "пополнять карманы арендодателя", — заключила она.
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