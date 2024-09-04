Перед сдачей ипотечной квартиры в аренду лучше выполнить одно важное условие

Сдавать ипотечную квартиру в аренду можно, но некоторые банки-залогодержатели требуют заручиться их согласием, предупредила юрист в сфере недвижимости Ирина Нигматуллина.

Банк вряд ли будет против — ему выгодно, что у заёмщика появится дополнительный доход, пояснила она "Газете.Ru". Однако если вскроется сдача в аренду без разрешения, банк может потребовать вернуть всю сумму ипотечного кредита с процентами и штрафными санкциями.

"Хорошая новость заключается в том, что банки крайне редко реально используют своё право на ревизию. У них для этого просто нет ресурсов — им бы пришлось создавать специальные контрольные отделы с большим штатом инспекторов", — успокоила собеседница издания.

Арендодателю следует максимально легализовать сдачу — то есть получить статус ИП или самозанятого, уведомлять налоговую службу и платить налоги, посоветовала она.

Особенно щепетильно банки относятся к посуточной аренде, потому что воспринимают её как рискованный бизнес, заключила юрист.