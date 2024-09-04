Перед сдачей ипотечной квартиры в аренду лучше выполнить одно важное условие

Сдавать ипотечную квартиру в аренду можно, но некоторые банки-залогодержатели требуют заручиться их согласием, предупредила юрист в сфере недвижимости Ирина Нигматуллина.
Банк вряд ли будет против — ему выгодно, что у заёмщика появится дополнительный доход, пояснила она "Газете.Ru". Однако если вскроется сдача в аренду без разрешения, банк может потребовать вернуть всю сумму ипотечного кредита с процентами и штрафными санкциями.
"Хорошая новость заключается в том, что банки крайне редко реально используют своё право на ревизию. У них для этого просто нет ресурсов — им бы пришлось создавать специальные контрольные отделы с большим штатом инспекторов", — успокоила собеседница издания.
Арендодателю следует максимально легализовать сдачу — то есть получить статус ИП или самозанятого, уведомлять налоговую службу и платить налоги, посоветовала она.
Особенно щепетильно банки относятся к посуточной аренде, потому что воспринимают её как рискованный бизнес, заключила юрист.
Фото: МВД Медиа/коллаж Евгения Карташова
Аналитик рассказал про приток денег в крупные государственные банки
В июле 2023 года многие частные банки, включая крупные финансовые учреждения, столкнулись с заметным оттоком срочных вкладов от своих клиентов. Это было вызвано несколькими факторами, включая увеличение ключевой ставки Центрального банка и соответствующий рост процентных ставок по вкладам в крупных государственных банках.
Киргизия ужесточает требования по пребыванию в стране для иностранцев
С 5 сентября иностранцы из России, Армении, Беларуси и Казахстана, которые приехали в Киргизию по личным делам, должны будут предоставить вид на жительство или удостоверение беженца. Это касается тех, кто находится в республике больше трёх месяцев.
Иван Ургант почтил память своей бабушки Нины Ургант: "Вышла нас провожать"
Телеведущий Иван Ургант рассказал трогательную историю из последних лет жизни своей бабушки Нины Ургант.
Юморист Максим Галкин* резко ответил на нападки подписчика
Шоумен Максим Галкин* эмоционально отреагировал на негативный комментарий подписчика.