Приезжие вне себя: в Москве сложился острый дефицит квартир в аренду

Спрос на аренду квартир в Москве превысил предложение в девять раз

Спрос на долгосрочную аренду квартир в Москве превышает предложение в девять раз, подсчитали в "ИНКОМ-Недвижимости". Впечатляющую цифру обнародовала "Стройгазета" в четверг.

Спрос неуклонно растёт — в июле-августе он увеличился на 20% по сравнению с июнем и на 33% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

"Предложение от наймодателей расширилось на 16,5% с июня, но в годовом выражении сократилось на 22%. И сегодня сохраняется острый дефицит: лотов в экспозиции в девять раз меньше, чем заявок от нанимателей, — прокомментировала заместитель директора Управления аренды квартир компании "ИНКОМ-Недвижимость" Оксана Полякова.

Ценовая динамика — соответствующая: за самую захудалую "однушку" у метро "Красногвардейская" просят уже 37 тысяч рублей в месяц против 30 тысяч в июле, и то — возьмут только одинокого жильца без животных.

"С приближением сезона общей деловой активности рост и без того высокого спроса на фоне недостатка объектов стимулирует увеличение арендных ставок: в среднем на 4-5% за июль, и в августе подорожание продолжается", — подытожила Полякова.