Найдены причины аномального роста арендной платы в России

Основная причина подорожания аренды — внутрироссийская миграция из-за кадрового голова, считает кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС Артём Голубев.

Работодатели вынуждены трудоустраивать специалистов из регионов, а те, понаехав, создают спрос на съёмное жильё, объяснил он "Газете.Ru".

"Кроме того, раньше часть приезжающих специалистов рассматривала приобретение жилья — в основном в ипотеку, но сейчас доступность жилья из-за высокой цены квадратного метра и переплаты за ипотеку находится на рекордно низком уровне", — добавил собеседник издания.

"Вторая причина — отмена льготной ипотеки под 8% на новостройки", — отметил экономист. Это тоже способствует росту спроса на арендное жильё.

Третий фактор — сокращение доли инвестиционной недвижимости по сравнению с двухтысячными годами. По мнению Голубева, быть рантье стало невыгодным — доходы не покрывают даже официальную инфляцию.

По прогнозам эксперта, на снижение цен на съёмные квартиры можно рассчитывать лишь при устранении перечисленных причин — возможно, года через два, в случае стагнации рынка недвижимости и уменьшения ставок по ипотеке.