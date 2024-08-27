Найдены причины аномального роста арендной платы в России

Основная причина подорожания аренды — внутрироссийская миграция из-за кадрового голова, считает кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС Артём Голубев.
Работодатели вынуждены трудоустраивать специалистов из регионов, а те, понаехав, создают спрос на съёмное жильё, объяснил он "Газете.Ru".
"Кроме того, раньше часть приезжающих специалистов рассматривала приобретение жилья — в основном в ипотеку, но сейчас доступность жилья из-за высокой цены квадратного метра и переплаты за ипотеку находится на рекордно низком уровне", — добавил собеседник издания.
"Вторая причина — отмена льготной ипотеки под 8% на новостройки", — отметил экономист. Это тоже способствует росту спроса на арендное жильё.
Третий фактор — сокращение доли инвестиционной недвижимости по сравнению с двухтысячными годами. По мнению Голубева, быть рантье стало невыгодным — доходы не покрывают даже официальную инфляцию.
По прогнозам эксперта, на снижение цен на съёмные квартиры можно рассчитывать лишь при устранении перечисленных причин — возможно, года через два, в случае стагнации рынка недвижимости и уменьшения ставок по ипотеке.
Фото: Министерство имущественных отношений Московской области (Creative Common Attribution 4.0 International)
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