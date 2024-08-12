Масштабы подорожания съёмных квартир в стране оценены в процентах: взлёт за последние полтора года

С декабря 2022 года средняя арендная плата за однокомнатную квартиру выросла на 44%, пишет в понедельник "Лента.ру" со ссылкой на подсчёты аналитиков "Тинькофф Журнала".
"В Москве цена предложения выросла на 41% — с 39 до 55 тысяч рублей. В Петербурге — на 25%, с 28 до 35 тысяч", — уточняется в материале.
Наибольшее подорожание зафиксировано в Барнауле (+79%), Челябинске (+77%) и Нижнем Новгороде (+76%).
Составлен также топ дороговизны съёмных квартир по городам:
- Москва — 55 тысяч рублей в месяц,
- Хабаровск и Санкт-Петербург — 35 тысяч,
- Нижний Новгород и Казань — 30 тысяч рублей.
Фото: сайт Уполномоченного по правам человека в Московской области (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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