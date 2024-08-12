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Т—Ж: за полтора года арендная плата в России выросла на 44%
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Масштабы подорожания съёмных квартир в стране оценены в процентах: взлёт за последние полтора года

Т—Ж: за полтора года арендная плата в России выросла на 44%

С декабря 2022 года средняя арендная плата за однокомнатную квартиру выросла на 44%, пишет в понедельник "Лента.ру" со ссылкой на подсчёты аналитиков "Тинькофф Журнала".

"В Москве цена предложения выросла на 41% — с 39 до 55 тысяч рублей. В Петербурге — на 25%, с 28 до 35 тысяч", — уточняется в материале.

Наибольшее подорожание зафиксировано в Барнауле (+79%), Челябинске (+77%) и Нижнем Новгороде (+76%).

Составлен также топ дороговизны съёмных квартир по городам:

  1. Москва — 55 тысяч рублей в месяц,
  2. Хабаровск и Санкт-Петербург — 35 тысяч,
  3. Нижний Новгород и Казань — 30 тысяч рублей.

Фото: сайт Уполномоченного по правам человека в Московской области (Creative Commons Attribution 4.0 International)

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