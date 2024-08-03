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И краткосрочную аренду лучше закреплять договором, посоветовала юрист Нигматуллина
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Раскрыты катастрофические последствия сдачи квартиры в аренду без договора

И краткосрочную аренду лучше закреплять договором, посоветовала юрист Нигматуллина

Договор аренды обязателен при сдаче жилья в долгосрочную аренду, но и краткосрочную не помешает закрепить письменным документом, уверена юрист в сфере недвижимости Ирина Нигматуллина.

"Многие думают, что договор аренды нужен только при долгосрочном найме. В реальности риски при краткосрочной аренде не ниже, чем при долгосрочной", — объяснила она "Газете.Ru".

Собеседница издания подчеркнула, что сфера аренды жилья является одной из наиболее уязвимых для мошенничества. Арендаторы могут испортить имущество и не возместить убытки, обмануть с коммунальными платежами, а также пересдать квартиру в субаренду втайне от собственника. Для предотвращения подобных ситуаций и защиты своих прав, важно заключать письменный договор аренды, который поможет избежать разногласий и позволит обратиться в суд в случае возникновения проблем.

В договоре следует указать дату платежа, способ передачи денег, а также прописать, из чего состоит квартплата и за какой срок стороны должны предупреждать о расторжении договора. Можно даже прописать размер штрафа, если арендатор решит съехать досрочно.

Грамотно составленный акт приёма-передачи жилья с описью поможет избежать проблем с порчей мебели и бытовой техники. Если в квартире есть ценные вещи, их состояние можно зафиксировать на фото, что избавит обе стороны от спорных ситуаций и даст ясное представление о состоянии имущества.

Фото: Министерство имущественных отношений Московской области (Creative Common Attribution 4.0 International)

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