Рынок недвижимости перевернулся: теперь снимать квартиру разумнее, чем брать кредит

В 2026 году для многих россиян вопрос жилья перестал быть философским и превратился в арифметический. Высокие ипотечные ставки, рост цен на квартиры и подорожание аренды вынуждают считать не только квадратные метры, но и стоимость денег. Об этом сообщает издание "Газета.Ru", опросившее аналитиков рынка недвижимости и экономистов.

Как изменятся цены на аренду и жильё

По прогнозам экспертов, в течение 2026 года арендные ставки в России вырастут на 7-17%. При этом даже с учётом подорожания снимать жильё будет заметно выгоднее, чем покупать его в кредит. Аналитики подсчитали, что аренда окажется в 2,1 раза дешевле покупки новостройки и в 1,8 раза дешевле приобретения квартиры на вторичном рынке.

Первичное и вторичное жильё продолжит дорожать как минимум на уровне инфляции практически во всех регионах страны. Среди ключевых причин — постепенное снижение ключевой ставки, оживление спроса на рыночную ипотеку, переход средств с депозитов в недвижимость и рост себестоимости новостроек после повышения НДС.

Почему аренда растёт медленнее

Несмотря на рост цен, динамика аренды в 2026 году будет спокойнее, чем в предыдущие два года. Часть арендаторов примет решение о покупке собственного жилья, что приведёт к увеличению предложения на рынке съёмных квартир. Это, в свою очередь, будет сдерживать резкий рост ставок.

Главный аналитик "Циан" Алексей Попов прогнозирует, что в период высокого спроса — с июля по сентябрь — аренда подорожает на 15-17%, а в годовом выражении рост составит 7-8%. Он связывает это с увеличением предложения, замедлением роста зарплат и ростом числа сделок купли-продажи.

Ипотека против аренды

Эксперты сходятся во мнении: при отсутствии доступа к льготной ипотеке под 2-6% аренда остаётся более рациональным выбором. При рыночных ставках около 20% покупка квартиры превращается в серьёзную долговую нагрузку. По данным "Циан", средний платёж по ипотеке на новостройку составляет 92,6 тыс. рублей в месяц, на вторичное жильё - 82,9 тыс. рублей, тогда как аренда обходится примерно в 33,1 тыс. рублей.

"Таким образом, и в следующем году в "среднем” случае будет выгоднее снимать жилье", — подчеркнул главный аналитик "Циан" Алексей Попов.

Цена денег как главный фактор

Эксперты отмечают, что ключевая переменная 2026 года — это не стоимость квадратного метра, а цена заёмных средств. При рыночной ипотеке недвижимость перестаёт быть инструментом накопления капитала и становится источником финансового давления.

"Снимать квартиру в среднем будет менее затратным вариантом, чем приобретение жилья в кредит", — отметил основатель компании SIS Development Ярослав Гутнов.

По его словам, даже при снижении ставок ниже 15% ежемесячные платежи по ипотеке всё равно будут в два-три раза выше арендных.