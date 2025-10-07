Поговорить стало услугой: в Сургуте и Ханты-Мансийске набирают популярность "друзья на час"

В крупнейших городах Югры всё чаще появляются объявления с предложением услуг "друга" или "собеседника" на час. За деньги люди готовы просто поговорить, выслушать и поддержать тех, кто чувствует себя одиноким. Почему эта услуга становится популярной — выяснило URA. RU.

Разговор по душам за 500 рублей

"Поговорю по душам, дам совет, если нужно. Могу сделать расклад на картах или посмотреть матрицу. Если некому излить душу — я в деле", — говорится в одном из объявлений на сайте бесплатных сервисов.

Автор объявления, Марина из Сургута, берёт за час общения от 500 рублей. По её словам, клиентов становится всё больше.

"Всё больше людей обращаются, чтобы найти поддержку или просто приятное общение. Летом обычно затишье, а в другие сезоны клиенты есть всегда", — рассказала девушка агентству.

Кто обращается к "друзьям на час"

Возраст тех, кто ищет собеседника, варьируется от 16 до 37 лет. Молодые люди чаще жалуются на буллинг или непонимание, семейные — на проблемы в отношениях, а специалисты — на эмоциональное выгорание.

Марина подчёркивает, что не пытается лечить или давать советы:

"Я просто слушаю. Иногда делаю расклад, чтобы помочь человеку взглянуть на ситуацию со стороны".

Психологи без диплома

Сообщается, что большинство таких "друзей на час" не имеют психологического образования, однако уверяют, что умеют слушать и сохраняют конфиденциальность.

Стоимость "разговора по душам" варьируется от 500 до 1500 рублей в час. Чаще всего общение проходит онлайн, без личных встреч.