Звукоизоляция стены
Дом
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 1:11

Как заработать на ремонте: что делать с остатками стройматериалов

Васильев: старые двери, окна и сантехнику можно продать и компенсировать расходы на ремонт

Мало кто задумывается, что ненужные стройматериалы и демонтированные элементы после ремонта могут стать источником дополнительного дохода. По словам Федора Васильева, генерального директора компании "Главснаб", именно этот способ позволяет не только компенсировать расходы, но и избежать проблем с утилизацией отходов.

Что можно продать

Эксперт советует не спешить выбрасывать старые двери, окна, сантехнику или плитку. Они вполне могут пригодиться другим людям, например, для дачи или хозяйственных нужд. Остатки новых стройматериалов также не стоит хранить без дела — они востребованы у тех, кто только начинает ремонт.

"Например, чугунную ванну или металлические трубы охотно покупают в пунктах приема металла, а старые деревянные двери могут пригодиться кому-то для дачи. Это не только принесет вам дополнительный доход, но и избавит от необходимости вывозить мусор", — пояснил Васильев.

Как экономить на работах

Помимо продажи лишнего, Васильев рекомендует внимательно подходить к расчетам с рабочими:

  • Не отдавайте всю сумму сразу — оплачивайте поэтапно, после выполнения конкретных работ.
  • Разделяйте оплату труда и материалов — это позволит контролировать расходы.
  • Фиксируйте условия в договоре — это защитит вас от недобросовестных исполнителей.

Итог

Правильный подход к расходам и грамотное обращение с остатками стройматериалов помогут не только вернуть часть вложенных средств, но и упростят процесс ремонта.

