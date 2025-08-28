Опасность, о которой забывают при ремонте в хрущевке: почему вам нужен респиратор
Хрущёвки строились десятки лет назад из материалов, которые сегодня признаны не самыми безопасными. При ремонте эти покрытия и конструкции начинают активно пылить, а в воздух поднимаются частицы, которые лучше не вдыхать.
Какие материалы опасны
В старых домах можно столкнуться с целым набором "некачественных наследий":
- бетонная и цементная пыль — агрессивна для слизистых и лёгких,
- старый штукатурный слой — может содержать примеси извести, которая вызывает ожоги дыхательных путей,
- краски и лаки советского производства — нередко содержали свинец и фенольные соединения,
- плиты ДСП и фанера — выделяют формальдегид при разрушении,
- старый линолеум и плитка — при демонтаже выделяют пыль и пары с токсичными компонентами.
Чем грозит работа без респиратора
Даже несколько часов ремонта в пыльной хрущёвке без защиты могут привести к:
- кашлю, першению и раздражению слизистых,
- аллергическим реакциям,
- обострению хронических заболеваний дыхательной системы,
- накоплению в организме токсичных веществ, влияющих на печень и почки.
Почему обычная маска не спасёт
Медицинская или тканевая маска задерживает только крупные частицы, тогда как опасная пыль — мелкодисперсная и легко проникает в лёгкие. Для ремонта необходим респиратор класса FFP2 или FFP3, а при работе с красками и клеем — вариант с угольным фильтром.
Минимум безопасности
Чтобы снизить вред, нужно:
- использовать респиратор на всех этапах демонтажа и ошкуривания,
- регулярно проветривать комнату,
- убирать пыль строительным пылесосом, а не веником,
- по возможности закрывать двери в другие комнаты, чтобы не разносить загрязнения.
Ремонт без риска
Хрущёвка — это не приговор, но и не повод работать без защиты. Респиратор и простые меры безопасности помогут сохранить здоровье и сделать обновление квартиры радостным, а не опасным процессом.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru