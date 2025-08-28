Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
шумоизоляция
шумоизоляция
© https://commons.wikimedia.org by 36N63 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Главная / Дом
Александр Александров Опубликована сегодня в 7:33

Опасность, о которой забывают при ремонте в хрущевке: почему вам нужен респиратор

Опасные материалы в старых квартирах: почему нужен респиратор

Хрущёвки строились десятки лет назад из материалов, которые сегодня признаны не самыми безопасными. При ремонте эти покрытия и конструкции начинают активно пылить, а в воздух поднимаются частицы, которые лучше не вдыхать.

Какие материалы опасны

В старых домах можно столкнуться с целым набором "некачественных наследий":

  • бетонная и цементная пыль — агрессивна для слизистых и лёгких,
  • старый штукатурный слой — может содержать примеси извести, которая вызывает ожоги дыхательных путей,
  • краски и лаки советского производства — нередко содержали свинец и фенольные соединения,
  • плиты ДСП и фанера — выделяют формальдегид при разрушении,
  • старый линолеум и плитка — при демонтаже выделяют пыль и пары с токсичными компонентами.

Чем грозит работа без респиратора

Даже несколько часов ремонта в пыльной хрущёвке без защиты могут привести к:

  • кашлю, першению и раздражению слизистых,
  • аллергическим реакциям,
  • обострению хронических заболеваний дыхательной системы,
  • накоплению в организме токсичных веществ, влияющих на печень и почки.

Почему обычная маска не спасёт

Медицинская или тканевая маска задерживает только крупные частицы, тогда как опасная пыль — мелкодисперсная и легко проникает в лёгкие. Для ремонта необходим респиратор класса FFP2 или FFP3, а при работе с красками и клеем — вариант с угольным фильтром.

Минимум безопасности

Чтобы снизить вред, нужно:

  • использовать респиратор на всех этапах демонтажа и ошкуривания,
  • регулярно проветривать комнату,
  • убирать пыль строительным пылесосом, а не веником,
  • по возможности закрывать двери в другие комнаты, чтобы не разносить загрязнения.

Ремонт без риска

Хрущёвка — это не приговор, но и не повод работать без защиты. Респиратор и простые меры безопасности помогут сохранить здоровье и сделать обновление квартиры радостным, а не опасным процессом.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Защита дыхания при ремонте: необходимость, а не формальность сегодня в 6:30

Ненужный риск: что вдыхает человек, делая ремонт без защиты органов дыхания

Ремонт без респиратора кажется мелочью, но строительная пыль и химия опасны. Узнайте, чем грозит отказ от защиты и почему лучше не рисковать.

Читать полностью » Запах новой мебели: почему он может быть опасен для людей и животных сегодня в 5:27

Опасность, которую мы не замечаем: что скрывает заках новой мебели

Запах новой мебели знаком каждому, но это не просто аромат. Он связан с выделением химических веществ. Разбираем, чем это опасно и как себя защитить.

Читать полностью » Увлажнитель воздуха и кондиционер для белья помогут снизить статическое электричество сегодня в 4:29

Пять способов убрать статику из одежды без усилий

Зимой одежда часто липнет к телу из-за статики. Как увлажнитель, кондиционер или выбор ткани помогут избавиться от проблемы без лишних усилий?

Читать полностью » Ковер на стене в СССР: практическая польза и социальное значение сегодня в 3:25

Символ достатка или вынужденная необходимость: зачем в СССР вешали ковры

Ковры на стенах в СССР были не только модой. Они сохраняли тепло, глушили шум и служили символом достатка. Узнайте, почему традиция была так важна.

Читать полностью » Выбор радиатора для квартиры и дома: основные параметры и характеристики сегодня в 2:21

Неправильный радиатор оставит дом холодным и разорит на счетах

Чтобы зимой дома было тепло, важно правильно выбрать радиатор. Материал, мощность, дизайн и система отопления — ключевые параметры для комфорта.

Читать полностью » Каплина: хлорофитум, спатифиллум и замиокулькас подойдут даже начинающим цветоводам сегодня в 1:16

Цветы, которые делают квартиру уютной и не требуют жертв

Хлорофитум, орхидея, сансевиерия и другие растения помогут украсить интерьер и создать уют. Эти цветы красивы и неприхотливы в уходе.

Читать полностью » Скрытые карнизы и грамотный свет помогут преобразить квартиру сегодня в 0:12

Ошибки, которые удешевляют интерьер: на что стоит обратить внимание

Сделать интерьер визуально дороже можно без ремонта и дорогой мебели. Несколько дизайнерских приёмов помогут придать пространству стиль и изысканность.

Читать полностью » Открытые продукты и мусор без крышки становятся приманкой для грызунов вчера в 23:12

Эти привычки в доме притягивают крыс и мышей: избавьтесь от них немедленно

Узнайте, как привычные предметы и неаккуратность в уборке могут сделать ваш дом настоящим магнитом для грызунов! Прочтите советы по предотвращению проблемы.

Читать полностью »

Новости
Еда

Как приготовить тирамису без маскарпоне: рецепт с творожным сыром
Культура и шоу-бизнес

Цена дома Иваны Трамп в Манхэттене снизилась с $22,5 млн до $17,9 млн — New York Post
Садоводство

Витаминные таблетки вместо удобрений: как повысить урожайность домашних растений на 20%
Питомцы

Тайские кошки терпимее к детям и другим питомцам, чем сиамские
Садоводство

Народный способ: настой из хлеба и трав укрепляет корни и ускоряет рост растений
Красота и здоровье

Диетолог Устинова: зимний рацион для иммунитета и энергии – секреты эксперта
Спорт и фитнес

Холли Рилинджер, тренер Nike, представила 28-минутную программу силовых упражнений
Туризм

Что открывается перед путешественником, когда он перестает ездить по готовым турам
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru