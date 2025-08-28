Опасность, о которой забывают при ремонте в хрущевке: почему вам нужен респиратор

Хрущёвки строились десятки лет назад из материалов, которые сегодня признаны не самыми безопасными. При ремонте эти покрытия и конструкции начинают активно пылить, а в воздух поднимаются частицы, которые лучше не вдыхать.

Какие материалы опасны

В старых домах можно столкнуться с целым набором "некачественных наследий":

бетонная и цементная пыль — агрессивна для слизистых и лёгких,

старый штукатурный слой — может содержать примеси извести, которая вызывает ожоги дыхательных путей,

краски и лаки советского производства — нередко содержали свинец и фенольные соединения,

плиты ДСП и фанера — выделяют формальдегид при разрушении,

старый линолеум и плитка — при демонтаже выделяют пыль и пары с токсичными компонентами.

Чем грозит работа без респиратора

Даже несколько часов ремонта в пыльной хрущёвке без защиты могут привести к:

кашлю, першению и раздражению слизистых,

аллергическим реакциям,

обострению хронических заболеваний дыхательной системы,

накоплению в организме токсичных веществ, влияющих на печень и почки.

Почему обычная маска не спасёт

Медицинская или тканевая маска задерживает только крупные частицы, тогда как опасная пыль — мелкодисперсная и легко проникает в лёгкие. Для ремонта необходим респиратор класса FFP2 или FFP3, а при работе с красками и клеем — вариант с угольным фильтром.

Минимум безопасности

Чтобы снизить вред, нужно:

использовать респиратор на всех этапах демонтажа и ошкуривания,

регулярно проветривать комнату,

убирать пыль строительным пылесосом, а не веником,

по возможности закрывать двери в другие комнаты, чтобы не разносить загрязнения.

Ремонт без риска

Хрущёвка — это не приговор, но и не повод работать без защиты. Респиратор и простые меры безопасности помогут сохранить здоровье и сделать обновление квартиры радостным, а не опасным процессом.