Александр Александров Опубликована сегодня в 12:38

Ремонт в квартире по науке: как выстроить идеальный порядок действий

Мастера указали оптимальный порядок ремонтных работ в квартире

Ремонт — это не только обновление интерьера, но и испытание на терпение, дисциплину и умение планировать. Ошибки в последовательности действий могут стоить времени, нервов и денег. Чтобы ремонт не превратился в хаос с горой мусора и вечным запахом штукатурки, важно грамотно выстроить этапы — от первой стены до последней розетки.

С какой комнаты начать ремонт

Опытные мастера советуют начинать с самых "грязных” помещений - там, где будет больше пыли, влаги и строительного мусора. Чаще всего это ванная и санузел: здесь прокладываются трубы, монтируется плитка и сантехника.

Далее переходят в дальние комнаты, постепенно двигаясь к кухне и, в последнюю очередь, к прихожей. Такая схема позволяет избежать повторного загрязнения уже готовых помещений.

Если ремонт проводится без выезда жильцов, стоит заранее рассортировать вещи, убрать одежду и текстиль в герметичные мешки, временно перенести мебель в другие комнаты и выделить одну зону для хранения инструментов и стройматериалов.

Очередность ремонтных работ: пошаговое руководство

Ниже приведён оптимальный порядок действий, подходящий для большинства квартир.

1. Подробные обмеры

Без точных замеров не получится составить корректный дизайн-проект. Замерьте длину, ширину, высоту помещений, дверные и оконные проёмы. Обмерный план поможет точно рассчитать количество материалов и избежать лишних расходов.

2. Демонтаж

Снос старых покрытий, дверей, сантехники, выключателей и перегородок. В новостройке этот этап короче, но без него нельзя: демонтаж даёт "чистый лист" для будущих работ.

3. Возведение стен и перегородок

Согласно проекту выстраиваются новые перегородки, выравниваются углы и корректируются проёмы. Лучше использовать лёгкие блоки или гипсокартон на металлическом каркасе — это уменьшит нагрузку на перекрытия.

4. Монтаж скрытой электрики

На этом этапе прокладывают кабели, определяют места розеток, выключателей, линий освещения, ТВ и интернета. Важно заранее знать расположение мебели, чтобы избежать перекрёстных штроб.

5. Трасса под кондиционер

Проводится установка магистралей и наружного блока кондиционера. Внутренний блок оставляют на финал, чтобы не испачкать его пылью.

6. Разводка труб

Прокладываются водопровод, канализация, отопление. Новые радиаторы пока не ставят — только временные заглушки. Стационарные радиаторы монтируют ближе к чистовой отделке.

7. Монтаж окон и входной двери

Окна устанавливают до штукатурных работ, но защитную плёнку не снимают до конца ремонта. Входную дверь лучше сразу дополнительно укрыть картоном.

8. Выравнивание стен и потолков

Работы начинаются с потолка: штукатурка или монтаж ГКЛ-конструкций. Затем переходят к стенам и откосам. Поверхности должны быть идеально ровными перед финишной отделкой.

9. Стяжка пола

Цементно-песчаная стяжка сохнет около двух недель, гипсовая — три дня. Если планируется тёплый пол, его монтируют либо до заливки, либо поверх — в зависимости от технологии.

10. Монтаж потолков, коробов и ревизионных люков

Проводится установка гипсокартонных коробов, закладных под мебель, люков доступа к коммуникациям.

11. Укладка плитки

Начинают со стен, потом переходят к полу. Ванну устанавливают до укладки плитки, чтобы получить плотный стык без зазоров.

12. Чистовая отделка потолка и стен

После высыхания черновых слоёв можно красить или клеить обои. Начинают всегда от окна, чтобы стыки были менее заметны.

13. Установка радиаторов

После отделки стен радиаторы возвращают на место, иначе за ними будет неокрашенная зона.

14. Укладка напольного покрытия

Паркет, ламинат или плитку монтируют на полностью высохшее основание. Иначе влага приведёт к вздутию и трещинам.

15. Монтаж натяжного потолка

Устанавливают только после завершения пыльных работ. Не забывайте про закладные под люстры и споты.

16. Монтаж сантехники и бытовой техники

Подключают унитаз, душевую, раковину, смесители, стиральную машину. Важно проверить герметичность всех соединений.

17. Установка дверей и плинтусов

Двери монтируют перед укладкой плинтусов — иначе возможны перекосы.

18. Финальные установки

Монтируются розетки, выключатели, внутренние блоки кондиционеров, светильники, карнизы.

19. Генеральная уборка

После отделки удаляют пыль, вывозят мусор, очищают поверхности от следов краски и клея. Это не просто косметика — уборка помогает оценить результат и подготовить квартиру к финальной расстановке мебели.

20. Расстановка мебели и декора

Финальный штрих — установка мебели, штор, картин, светильников. Именно этот этап превращает ремонт из процесса в уютный дом.

Плюсы и минусы разных стратегий

Подход Плюсы Минусы
От "грязных" к "чистым" комнатам Минимум пыли в готовых зонах Ремонт длится дольше
От "дальних" к "ближним" Удобно при проживании в квартире Сложнее контролировать логистику материалов
Одновременный ремонт всех комнат Быстрее Требует выезда жильцов и большого бюджета

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Можно ли делать ремонт по комнатам, а не всей квартирой?
Да, особенно если вы живёте в квартире. Главное — соблюдать порядок: от грязных помещений к чистым.

Как совместить ремонт и проживание?
Выделите одну комнату под "жизнь" и закупайте материалы партиями, чтобы не загромождать пространство.

Когда устанавливать мебель и технику?
После полной уборки и просушки стен и полов.

