Как упростить ремонт и сократить расходы: 7 приёмов, которые работают

Ремонт всегда требует ресурсов — финансовых, временных и эмоциональных. Но при грамотном проектировании можно избежать ненужных затрат и непредсказуемых переделок. Главное — на этапе планирования выбрать решения, которые обеспечат долговечность, простоту монтажа и стабильный результат без переплат.

В этом материале — проверенные приёмы, которые помогут сократить расходы и сделать ремонт удобнее.

1. Выбираем простое и надёжное напольное покрытие

Пол — один из самых затратных этапов ремонта. Ошибка в технологии может привести к трещинам и скрипу, поэтому важно правильно подобрать материал и способ укладки.

Что стоит знать

Клеевой паркет требует идеально ровной и прочной стяжки. Если она сделана некачественно, её придётся полностью демонтировать и заливать заново.

Полусухая стяжка от застройщика обычно не выдерживает нагрузку — даже под ровнитель.

Альтернатива: использовать плавающую тонкую стяжку на разделительном слое или замковое покрытие - ламинат, инженерную доску, кварц-винил.

2. Обои под покраску вместо чистовой окраски

Если хочется гладкие стены, но без сложной подготовки, обои под покраску — отличное решение.

Преимущества:

прощают мелкие дефекты поверхности;

позволяют локально подкрашивать повреждённые участки;

дешевле и быстрее, чем чистовая покраска.

Для них подходит любая качественная краска, в том числе бюджетная. Главное — выбрать фактурные обои, а не гладкий малярный флизелин: на нём будут видны швы и стыки.

Совет: выбирать бренды уровня Marburg - они плотнее, не деформируются при покраске и служат дольше.

3. Классические двери и плинтусы вместо скрытых

Модные "невидимые" двери и плинтусы выглядят минималистично, но требуют точной геометрии и дополнительной подготовки стен. В результате они обходятся в разы дороже.

Почему лучше выбрать классический вариант:

монтаж проще примерно в три раза;

установка дешевле;

долговечность выше, особенно в квартирах с усадкой.

Плинтус стоит подбирать в цвет дверей и заказывать у того же производителя — большинство фабрик предлагают комплекты в единой палитре.

4. Натяжные потолки вместо гипсокартона

Натяжной потолок — не признак экономии, а способ оптимизировать процесс. Современные полотна позволяют делать многоуровневые конструкции, ниши, точечные светильники и даже подсветку.

Преимущества:

монтаж за 1 день;

не пылит и не требует шпаклёвки;

цена ниже или сопоставима с гипсокартоном;

не трескается при усадке здания.

Совет: выбирайте матовую или сатиновую фактуру — они визуально напоминают идеально окрашенный потолок.

5. Фактурная штукатурка — экономия на подготовке стен

Если не хочется тратить деньги на идеальное выравнивание, можно использовать декоративную штукатурку с плотной текстурой - например, "шубу" или минеральную с крупным зерном.

Такие покрытия наносятся без шпатлевания, маскируют неровности и придают стенам фактуру.

Даже при более высокой стоимости материала итоговая смета выходит ниже, потому что исключаются этапы шпаклевки и шлифовки.

6. Цементная затирка вместо эпоксидной

Эпоксидная затирка действительно долговечна, но дома она почти не нужна.

Где она оправдана:

бассейны и душевые без поддона;

помещения с постоянной влагой;

общественные зоны.

Для квартиры достаточно качественной цементной затирки - она стоит в несколько раз дешевле, легко наносится и при необходимости подкрашивается.

Совет: добавьте гидрофобизатор — это повысит устойчивость к влаге и загрязнениям.

FAQ

Что дешевле — натяжной потолок или гипсокартон?

В среднем натяжной потолок обходится на 20-30 % дешевле и монтируется за один день.

Можно ли сочетать разные типы обоев под покраску?

Да, комбинируйте крупную и мелкую фактуру, чтобы зонировать пространство.

Стоит ли отказываться от дизайнера ради экономии?

Нет. Грамотно составленный проект поможет избежать ошибок и сократить расходы на 10-15 %.

Экономный ремонт — не значит компромиссный. Достаточно заранее продумать технические решения: где можно упростить конструкцию, какие материалы реально нужны, а какие создают лишь видимость роскоши. Тогда дом получится удобным, аккуратным и не разорит вас на этапе обустройства.