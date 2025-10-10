Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Ремонт комнаты
Ремонт комнаты
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Дом
Александр Александров Опубликована сегодня в 15:54

Как упростить ремонт и сократить расходы: 7 приёмов, которые работают

Эксперты объяснили, как упростить ремонт без потери качества и лишних затрат

Ремонт всегда требует ресурсов — финансовых, временных и эмоциональных. Но при грамотном проектировании можно избежать ненужных затрат и непредсказуемых переделок. Главное — на этапе планирования выбрать решения, которые обеспечат долговечность, простоту монтажа и стабильный результат без переплат.

В этом материале — проверенные приёмы, которые помогут сократить расходы и сделать ремонт удобнее.

1. Выбираем простое и надёжное напольное покрытие

Пол — один из самых затратных этапов ремонта. Ошибка в технологии может привести к трещинам и скрипу, поэтому важно правильно подобрать материал и способ укладки.

Что стоит знать

  • Клеевой паркет требует идеально ровной и прочной стяжки. Если она сделана некачественно, её придётся полностью демонтировать и заливать заново.
  • Полусухая стяжка от застройщика обычно не выдерживает нагрузку — даже под ровнитель.

Альтернатива: использовать плавающую тонкую стяжку на разделительном слое или замковое покрытие - ламинат, инженерную доску, кварц-винил.

2. Обои под покраску вместо чистовой окраски

Если хочется гладкие стены, но без сложной подготовки, обои под покраску — отличное решение.

Преимущества:

  • прощают мелкие дефекты поверхности;
  • позволяют локально подкрашивать повреждённые участки;
  • дешевле и быстрее, чем чистовая покраска.

Для них подходит любая качественная краска, в том числе бюджетная. Главное — выбрать фактурные обои, а не гладкий малярный флизелин: на нём будут видны швы и стыки.

Совет: выбирать бренды уровня Marburg - они плотнее, не деформируются при покраске и служат дольше.

3. Классические двери и плинтусы вместо скрытых

Модные "невидимые" двери и плинтусы выглядят минималистично, но требуют точной геометрии и дополнительной подготовки стен. В результате они обходятся в разы дороже.

Почему лучше выбрать классический вариант:

  • монтаж проще примерно в три раза;
  • установка дешевле;
  • долговечность выше, особенно в квартирах с усадкой.

Плинтус стоит подбирать в цвет дверей и заказывать у того же производителя — большинство фабрик предлагают комплекты в единой палитре.

4. Натяжные потолки вместо гипсокартона

Натяжной потолок — не признак экономии, а способ оптимизировать процесс. Современные полотна позволяют делать многоуровневые конструкции, ниши, точечные светильники и даже подсветку.

Преимущества:

  • монтаж за 1 день;
  • не пылит и не требует шпаклёвки;
  • цена ниже или сопоставима с гипсокартоном;
  • не трескается при усадке здания.

Совет: выбирайте матовую или сатиновую фактуру — они визуально напоминают идеально окрашенный потолок.

5. Фактурная штукатурка — экономия на подготовке стен

Если не хочется тратить деньги на идеальное выравнивание, можно использовать декоративную штукатурку с плотной текстурой - например, "шубу" или минеральную с крупным зерном.

Такие покрытия наносятся без шпатлевания, маскируют неровности и придают стенам фактуру.

Даже при более высокой стоимости материала итоговая смета выходит ниже, потому что исключаются этапы шпаклевки и шлифовки.

6. Цементная затирка вместо эпоксидной

Эпоксидная затирка действительно долговечна, но дома она почти не нужна.

Где она оправдана:

  • бассейны и душевые без поддона;
  • помещения с постоянной влагой;
  • общественные зоны.

Для квартиры достаточно качественной цементной затирки - она стоит в несколько раз дешевле, легко наносится и при необходимости подкрашивается.

Совет: добавьте гидрофобизатор — это повысит устойчивость к влаге и загрязнениям.

FAQ

Что дешевле — натяжной потолок или гипсокартон?
В среднем натяжной потолок обходится на 20-30 % дешевле и монтируется за один день.

Можно ли сочетать разные типы обоев под покраску?
Да, комбинируйте крупную и мелкую фактуру, чтобы зонировать пространство.

Стоит ли отказываться от дизайнера ради экономии?
Нет. Грамотно составленный проект поможет избежать ошибок и сократить расходы на 10-15 %.

Экономный ремонт — не значит компромиссный. Достаточно заранее продумать технические решения: где можно упростить конструкцию, какие материалы реально нужны, а какие создают лишь видимость роскоши. Тогда дом получится удобным, аккуратным и не разорит вас на этапе обустройства.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Уксус эффективно растворяет жёсткие отложения в унитазе без химии сегодня в 16:47
Хозяйки возвращаются к старому способу: унитаз блестит, как новый, без химии и усилий

Уксус способен заменить дорогие чистящие средства — он растворяет известковый налёт, дезинфицирует и возвращает блеск унитазу без лишней химии.

Читать полностью » Дизайнеры рассказали, какие сувениры из путешествий украсят интерьер сегодня в 16:10
Идеи интерьерных сувениров: что привезти из поездки, чтобы было стильно и со смыслом

Магнитики и статуэтки устарели. Рассказываем, какие сувениры из путешествий стоит привозить, чтобы они украшали интерьер, сохраняли воспоминания и создавали атмосферу дома.

Читать полностью » Дизайнеры рассказали, как придать интерьеру индивидуальность через личные увлечения сегодня в 16:02
Квартира, в которой видно, кто вы: 6 способов сделать интерьер личным

Стерильный интерьер не делает дом уютным. Рассказываем, как через книги, хобби и любимые мелочи добавить в пространство индивидуальность и характер.

Читать полностью » Дизайнеры рассказали, как оформить прикроватную зону в спальне красиво и удобно сегодня в 15:30
Спальня мечты начинается у изголовья: как оформить прикроватное пространство со вкусом

Изголовье, свет, тумбы и розетки — кажется, просто, но именно от этих деталей зависит уют спальни. Рассказываем, как оформить прикроватную зону стильно и удобно.

Читать полностью » Эксперты рассказали, как правильно расставлять посуду в посудомойке для лучшего результата сегодня в 15:24
Хрупкие бокалы, острые ножи, алюминий: как посудомойка превращается во врага посуды

Посудомойка может стать идеальным помощником или врагом посуды. Рассказываем, как правильно загружать тарелки, какой режим выбрать и почему ножи лучше мыть вручную.

Читать полностью » Как прочистить засор в ванне: советы сантехников и проверенные способы сегодня в 15:00
Как прочистить засор в ванне без сантехника: четыре способа, которые реально работают

Когда вода в ванне перестаёт уходить, не спешите звать сантехника. Рассказываем четыре способа прочистить слив — от вантуза до троса — и как не допустить повторных засоров.

Читать полностью » Дизайнеры назвали 10 правил подбора цвета для гармоничного интерьера сегодня в 14:43
Цвет решает всё: 10 правил, которые делают интерьер сбалансированным

Цвет формирует настроение и стиль интерьера. Рассказываем, как подобрать идеальную палитру, сохранить баланс и избежать ошибок при выборе оттенков.

Читать полностью » Профессиональный клинер объяснил, почему опасно доверять случайным мастерам сегодня в 14:32
Почему после клинера диван пахнет хуже, чем до: как отличить профессионала от мошенника

Ошибки при выборе клинера могут стоить вам дивана. Рассказываю, как проверить мастера до визита, на что обратить внимание и какие обещания — верный признак обмана.

Читать полностью »

Новости
Наука
В древнем Китае кости умерших стали материалом
Спорт и фитнес
Скандинавская ходьба признана эффективным способом реабилитации после травм и заболеваний сердца
Еда
Кулинары подтвердили: лишняя мука делает сырники плотными и сухими
Питомцы
Фелинолог Анна Петрова рассказала, как приучить кошку гулять на шлейке
Садоводство
Садоводы Костромской области начали вносить перепревший навоз под осеннюю перекопку
Туризм
Путешественники из России потратили 360 тысяч рублей на 10 дней в Японии
Садоводство
Глициния, клематис и жимолость украшают участки и требуют минимального ухода — садоводы
Питомцы
70% кошек старше трёх лет страдают заболеваниями полости рта
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet