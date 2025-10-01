Как сделать ремонт прихожей своими руками: материалы, потолок и освещение

Прихожая — первое помещение, куда попадают гости. Она должна быть не только удобной, но и производить приятное впечатление. Сделать ремонт можно самостоятельно, если заранее продумать этапы: выбор отделочных материалов, освещение и подбор мебели.

Напольное покрытие: практичность и стиль

Плитка

Керамическая плитка или керамогранит — лучший вариант для зоны у входа.

Прочные и износостойкие.

Легко очищаются от грязи, влаги и песка.

Представлены в широком ассортименте: от имитации камня до необычных орнаментов.

Ламинат

Современный ламинат, особенно влагостойкий 32-34 класса, практичен и эстетичен.

Может имитировать дерево, бетон или камень.

Подходит для зонирования, создавая плавный переход от входа к жилой зоне.

Линолеум

Бюджетный и износостойкий вариант.

Устойчив к деформациям.

Может повторять текстуру натуральных покрытий.

Главное — правильная укладка, чтобы избежать вздутий.

Потолок: как оформить красиво и удобно

Натяжные потолки. Скроют неровности, легко моются, визуально увеличивают пространство.

Скроют неровности, легко моются, визуально увеличивают пространство.

Добавляет фактуру и создаёт благородный вид.

Чаще всего выбирают белый цвет — он универсален. Можно использовать серые или бежевые тона, но важно не "съесть" высоту помещения. Если в прихожей есть антресоли, стоит отделать их в едином стиле.

Освещение: ключ к уюту

В прихожих нет окон, поэтому свет играет главную роль.

Многоуровневое освещение. Одна люстра не справится: добавьте подсветку в нишах, у гардероба, у зеркала.

Точечные светодиодные лампы, споты, бра или подвесы подбирают под стиль интерьера.

Отражающие поверхности расширяют пространство и усиливают свет. Зеркальные дверцы шкафов-купе — практичное решение для небольших прихожих.

Правильная комбинация источников света помогает визуально скорректировать форму комнаты, подчеркнуть текстуры и сделать потолки выше.

Сравнение отделочных материалов

Зона Материал Плюсы Минусы Пол Плитка Прочность, влагостойкость Холодная на ощупь Пол Ламинат Красиво, практично Боится влаги без защиты Пол Линолеум Недорогой, простой в укладке Менее долговечный Потолок Натяжной Скрывает неровности, легко моется Стоимость выше Потолок Покраска Бюджетно, стильно Требует ровной поверхности

Советы шаг за шагом

Сделайте замеры прихожей. Определите зоны: входную, гардеробную, декоративную. Для пола у входа используйте плитку, в остальной части — ламинат или линолеум. Выберите потолочное покрытие в зависимости от бюджета. Продумайте освещение: основной свет + подсветка зеркал и шкафов. Добавьте зеркало для визуального расширения пространства.

FAQ

Какое покрытие лучше всего подходит для пола в прихожей?

Керамическая плитка или керамогранит в зоне входа, ламинат или линолеум — в остальной части.

Как увеличить прихожую визуально?

Используйте зеркала, светлые оттенки и многоуровневое освещение.

Нужен ли коврик в прихожей?

Да, он защищает пол от грязи и продлевает срок службы покрытия.