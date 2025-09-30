Какие материалы лучше использовать для ремонта гостиной - советы дизайнеров

Гостиная — это "лицо" дома. Здесь встречают гостей, проводят семейные вечера и создают атмосферу уюта. Поэтому ремонт этой комнаты требует продуманного подхода. Сделать красивый и функциональный интерьер можно самостоятельно, если заранее подготовиться.

С чего начать: проект и планирование

Прежде чем покупать материалы, важно составить проект.

Цвет и стиль

Светлые тона делают пространство более воздушным.

делают пространство более воздушным. Тёплые оттенки (бежевый, бордовый, терракотовый) добавляют уюта.

(бежевый, бордовый, терракотовый) добавляют уюта. Для небольших гостиных лучше выбирать пастельную гамму с яркими акцентами.

лучше выбирать пастельную гамму с яркими акцентами. Для просторных комнат подойдут насыщенные контрастные комбинации.

Функциональные зоны

Гостиная редко ограничивается только зоной отдыха. В ней можно предусмотреть:

уголок для чтения или мини-библиотеку,

рабочее место с письменным столом,

игровую или зону хобби,

полноценный ТВ-уголок.

Зонировать помогают ковры, мебель, перегородки или разное напольное покрытие.

Расстановка мебели

Диван можно поставить у стены или в центре, чтобы разделить пространство.

Телевизор лучше располагать на уровне глаз.

Шкафы и стеллажи не должны блокировать свет.

Журнальный столик выбирайте такой, чтобы от него до дивана было удобно дотянуться.

Совет: используйте зеркала и светлые поверхности для визуального увеличения комнаты.

Подготовка помещения

Освободите гостиную от мебели и техники. Снимите старые покрытия (обои, краску, линолеум). Проверьте состояние окон и дверей, при необходимости замените. Осмотрите проводку. При необходимости добавьте розетки и выключатели.

⚠️ Работы с электрикой и установкой окон лучше доверить профессионалам.

Далее — выравнивание стен, потолка и пола. Все трещины заделываются шпаклёвкой. При серьёзных неровностях можно использовать гипсокартон.

Выбор материалов

Стены

Обои (однотонные или с принтом).

Декоративная штукатурка.

Панели МДФ.

Краска.

Для акцентных стен подойдут плитка, имитация кирпича или бетонная отделка.

Пол

Ламинат или паркет — уют и тепло.

Линолеум — бюджетное решение.

Керамогранит и наливные полы — долговечность и прочность.

Ковролин — мягкость и комфорт.

Потолок

Натяжное полотно — скрывает неровности.

Гипсокартон — позволяет делать многоуровневые конструкции.

Водоэмульсионная краска — простой способ обновить интерьер.

Лепнина — для классического стиля.

Совет: деревянные рейки и панели делают интерьер более тёплым и стильным, особенно в скандинавском и лофт-направлениях.

Сравнение популярных материалов

Зона Материал Плюсы Минусы Стены Обои Разнообразие дизайнов, простота Требуют аккуратности при поклейке Стены Декоративная штукатурка Выразительность, долговечность Дороже обоев Пол Ламинат Уют, легко укладывать Боится влаги Пол Керамогранит Прочность, долговечность Холодный на ощупь Потолок Натяжные Идеально ровные, быстро монтируются Цена выше краски Потолок Гипсокартон Многоуровневые конструкции "Съедает" высоту

Советы шаг за шагом

Сделайте замеры комнаты, отметьте окна, двери, батареи. Нарисуйте план с расположением мебели и зон. Определите цветовую гамму и стиль. Подготовьте стены, потолок и пол. Установите новую проводку и розетки. Нанесите финишную отделку. Установите мебель и декор.

Ремонт гостиной своими руками начинается с выбора стиля, цветовой палитры и функциональных зон. После составления проекта комнату освобождают от мебели, демонтируют старые покрытия, при необходимости меняют окна, двери и электропроводку. Затем выравнивают поверхности и подготавливают их к отделке.