Совмещённый санузел
Совмещённый санузел
Александр Александров Опубликована сегодня в 21:57

Ванная с нуля: как капитальный ремонт меняет пространство до неузнаваемости

Капитальный ремонт ванной комнаты: этапы работ от демонтажа до установки сантехники

Капитальный ремонт ванной комнаты — это не просто обновление плитки и замена сантехники, а комплексный процесс, включающий демонтаж старых коммуникаций, установку новых инженерных систем и создание современного, удобного интерьера. Рассмотрим основные этапы и нюансы проведения таких работ.

Основные этапы капитального ремонта

1. Демонтаж

Сначала снимают старую сантехнику, облицовку, убирают старые трубы и перегородки, если планируется перепланировка. Обязательно перекрывают воду в сантехническом шкафу, после чего можно приступать к разборке.

2. Замена водопровода

На этом этапе прокладываются новые трубы для холодной и горячей воды, монтируются стояки, устанавливаются фильтры и коллекторы. Все коммуникации желательно прятать в стены, чтобы помещение выглядело аккуратно.

3. Подготовка под сантехнику

Формируется место под душевую кабину и настенный унитаз. Для этого заливается подмостка, монтируется инсталляция, прокладываются канализационные трубы.

4. Укладка плитки

После подготовки стен и пола наносят гидроизоляцию, затем выравнивают поверхности. Плитку кладут на специальный клей, начиная с пола, затем переходят к стенам.

5. Установка сантехники

Финальный этап: монтируют душевую кабину, унитаз, раковину, смесители и подключают всё к системе водоснабжения.

Преимущества капитального ремонта

  • Полная замена старых коммуникаций исключает протечки.
  • Возможность установить современную сантехнику и мебель.
  • Улучшение эргономики и внешнего вида помещения.
  • Увеличение срока службы ванной на 15-20 лет.

Сравнение: косметический и капитальный ремонт

Характеристика Косметический Капитальный
Объём работ Обновление плитки, покраска Замена всех систем и сантехники
Сроки 1-2 недели 1-2 месяца
Стоимость Ниже Выше
Результат Обновлённый вид Новый функционал и долговечность

Советы шаг за шагом

  1. Составьте проект: определите расположение сантехники, мебели и розеток.
  2. Заранее выберите плитку и сантехнические приборы.
  3. Обеспечьте качественную гидроизоляцию пола и стен.
  4. Применяйте влагостойкие материалы (гипсокартон, штукатурка).
  5. Доверяйте монтаж сантехники профессионалам.

А что если вместо ванны душевая кабина?

Современный тренд — отказаться от классической ванны в пользу душевой кабины или открытой душевой зоны. Это экономит пространство, визуально делает комнату больше и удобнее. При этом важно заранее предусмотреть уклон пола для стока воды и качественный слив.

Плюсы и минусы душевой кабины

Плюсы Минусы
Экономия места Не всегда подходит для семей с детьми
Быстрая установка Требует идеальной гидроизоляции
Современный вид Ограниченный комфорт для любителей ванн

FAQ

Сколько стоит капитальный ремонт ванной?
Средняя цена варьируется от 150 до 250 тыс. руб. за стандартное помещение площадью 3-4 м².

Можно ли сделать ремонт своими руками?
Частично — например, демонтаж или укладку плитки. Но сантехнические работы лучше доверить специалистам.

Сколько по времени занимает капитальный ремонт?
В среднем 1-2 месяца, в зависимости от объёма работ и сложности перепланировки.

