С чего начать ремонт в новостройке: главный порядок, о котором забывают

Квартира в новом доме имеет важное преимущество: начинать работы можно "с чистого листа". Это означает, что все инженерные коммуникации — электрика, водопровод, отопление — предстоит выполнить с нуля и спланировать именно так, как удобно жильцам. Правильно организованный черновой ремонт избавит от множества проблем в будущем и позволит создать комфортное пространство.

Первые шаги: коммуникации

Начать стоит с электричества и водоснабжения. Оптимальный вариант — отдельный квартирный электрощиток и коллекторная схема разводки воды. Коллекторный узел лучше разместить в аккуратном сантехническом шкафу, чтобы к нему всегда был доступ. Такой подход упростит обслуживание и сделает систему надежнее.

Если планируется доработка отопления (например, установка дополнительных радиаторов или теплых полов), это также закладывается на этапе черновых работ.

Когда делать электропроводку

Вопрос о последовательности действий часто вызывает споры. Если в квартире необходима полноценная штукатурка стен, то проводку и монтаж подразетников лучше выполнять после чернового выравнивания. В противном случае распределительные коробки могут "утонуть" в слое штукатурки, а кабели будут мешать работе мастеров.

Если же требуется только частичное выравнивание, электрику можно прокладывать в самом начале ремонта.

Полы: стяжка и альтернативы

В большинстве случаев новостройки требуют выравнивания полов. При больших перепадах уровня делается цементно-песчаная стяжка толщиной 5-10 см. В нее удобно прятать электрические кабели, но только при условии использования надежной защиты — пластиковых или гофрированных труб. В трубы сразу закладывается металлическая проволока для последующей протяжки проводов. Кабели протягиваются после заливки.

Если неровности пола небольшие, достаточно наливного состава. Он позволяет быстро и аккуратно подготовить поверхность под чистовую отделку.

Важно помнить: совместить в одной стяжке электропроводку и систему теплых полов нельзя. Если нужен подогрев, возможна альтернатива — электрические термоматы, которые укладываются под слой наливного пола или плитку.

Стены и гипсокартон

Для чернового выравнивания стен используют два основных варианта: штукатурку или гипсокартон. Штукатурка позволяет сохранить пространство, но требует больших трудозатрат.

Гипсокартон удобен и дает ровную поверхность, но "съедает" до 9 см площади с каждой стороны, так как требует металлического каркаса и двух слоев листов.

Зато именно гипсокартон часто применяют для потолков: из него можно сделать как многоуровневые конструкции, так и простой подшивной вариант. В каркасе удобно прятать проводку и звукоизоляцию.

Потолки: варианты отделки

Если важна дополнительная звукоизоляция, гипсокартонный потолок с утеплителем станет отличным решением. Для тех, кого устраивает акустика в доме, подойдет натяжной потолок. Он отнимает всего 3-5 см высоты, монтируется быстро и чисто, а также позволяет скрыть проводку для освещения.

Сравнение решений

Элемент ремонта Оптимальный вариант Особенности Электрика Скрытая проводка в трубах Безопасность и долговечность Водопровод Коллекторная схема Равномерное давление, удобство ремонта Полы ЦПС стяжка или наливные Возможность скрыть кабели Отопление Теплые полы или радиаторы Удобство + экономия энергии Потолок Гипсокартон или натяжной Дизайн и скрытие коммуникаций

Советы шаг за шагом

Составьте проект электрики — количество розеток, светильников, выводов под технику. Решите, будете ли устанавливать теплые полы, и выберите систему. Определите, какие стены штукатурить, а где выгоднее использовать гипсокартон. Продумайте звукоизоляцию: особенно важно для спален и детских. Сразу решите, нужны ли арки или нестандартные проемы — их делают на этапе черновой отделки.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: проложить электрику до штукатурки.

Последствие: провода мешают работе, коробки утапливаются.

Альтернатива: сначала штукатурка, затем электрика.

Последствие: провода мешают работе, коробки утапливаются. Альтернатива: сначала штукатурка, затем электрика. Ошибка: оставить кабели без защиты в стяжке.

Последствие: быстрый износ и риск повреждений.

Альтернатива: пластиковые трубы или гофра.

Последствие: быстрый износ и риск повреждений. Альтернатива: пластиковые трубы или гофра. Ошибка: объединить стяжку и теплые полы с кабелями.

Последствие: перегрев и аварии.

Альтернатива: использовать термоматы.

А что если…

А что если вместо классической стяжки использовать наливные смеси? Это позволит сократить время и избежать лишней грязи. А если хочется больше уюта — можно добавить теплые полы в зоне кухни или ванной, даже если остальная квартира обогревается радиаторами.

Плюсы и минусы гипсокартона

Плюсы Минусы Быстро выравнивает стены Уменьшает площадь комнаты Дает возможность зонировать пространство Требует каркаса Подходит для потолков и ниш Более дорогой вариант, чем штукатурка Легко спрятать проводку Сложность при креплении тяжелых предметов

Черновой ремонт в новостройке включает прокладку всех коммуникаций, выравнивание полов и стен, устройство потолков и подготовку проёмов — после этих работ "голая" квартира превращается в полноценное пространство, готовое к чистовой отделке.