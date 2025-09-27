Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Лестница
Лестница
© commons.wikimedia.org by Laqfoil Ltd. is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Дом
Александр Александров Опубликована сегодня в 12:15

С чего начать ремонт в новостройке: главный порядок, о котором забывают

Черновая отделка квартиры в новостройке: порядок работ и основные нюансы

Квартира в новом доме имеет важное преимущество: начинать работы можно "с чистого листа". Это означает, что все инженерные коммуникации — электрика, водопровод, отопление — предстоит выполнить с нуля и спланировать именно так, как удобно жильцам. Правильно организованный черновой ремонт избавит от множества проблем в будущем и позволит создать комфортное пространство.

Первые шаги: коммуникации

Начать стоит с электричества и водоснабжения. Оптимальный вариант — отдельный квартирный электрощиток и коллекторная схема разводки воды. Коллекторный узел лучше разместить в аккуратном сантехническом шкафу, чтобы к нему всегда был доступ. Такой подход упростит обслуживание и сделает систему надежнее.

Если планируется доработка отопления (например, установка дополнительных радиаторов или теплых полов), это также закладывается на этапе черновых работ.

Когда делать электропроводку

Вопрос о последовательности действий часто вызывает споры. Если в квартире необходима полноценная штукатурка стен, то проводку и монтаж подразетников лучше выполнять после чернового выравнивания. В противном случае распределительные коробки могут "утонуть" в слое штукатурки, а кабели будут мешать работе мастеров.

Если же требуется только частичное выравнивание, электрику можно прокладывать в самом начале ремонта.

Полы: стяжка и альтернативы

В большинстве случаев новостройки требуют выравнивания полов. При больших перепадах уровня делается цементно-песчаная стяжка толщиной 5-10 см. В нее удобно прятать электрические кабели, но только при условии использования надежной защиты — пластиковых или гофрированных труб. В трубы сразу закладывается металлическая проволока для последующей протяжки проводов. Кабели протягиваются после заливки.

Если неровности пола небольшие, достаточно наливного состава. Он позволяет быстро и аккуратно подготовить поверхность под чистовую отделку.

Важно помнить: совместить в одной стяжке электропроводку и систему теплых полов нельзя. Если нужен подогрев, возможна альтернатива — электрические термоматы, которые укладываются под слой наливного пола или плитку.

Стены и гипсокартон

Для чернового выравнивания стен используют два основных варианта: штукатурку или гипсокартон. Штукатурка позволяет сохранить пространство, но требует больших трудозатрат.

Гипсокартон удобен и дает ровную поверхность, но "съедает" до 9 см площади с каждой стороны, так как требует металлического каркаса и двух слоев листов.

Зато именно гипсокартон часто применяют для потолков: из него можно сделать как многоуровневые конструкции, так и простой подшивной вариант. В каркасе удобно прятать проводку и звукоизоляцию.

Потолки: варианты отделки

Если важна дополнительная звукоизоляция, гипсокартонный потолок с утеплителем станет отличным решением. Для тех, кого устраивает акустика в доме, подойдет натяжной потолок. Он отнимает всего 3-5 см высоты, монтируется быстро и чисто, а также позволяет скрыть проводку для освещения.

Сравнение решений

Элемент ремонта Оптимальный вариант Особенности
Электрика Скрытая проводка в трубах Безопасность и долговечность
Водопровод Коллекторная схема Равномерное давление, удобство ремонта
Полы ЦПС стяжка или наливные Возможность скрыть кабели
Отопление Теплые полы или радиаторы Удобство + экономия энергии
Потолок Гипсокартон или натяжной Дизайн и скрытие коммуникаций

Советы шаг за шагом

  1. Составьте проект электрики — количество розеток, светильников, выводов под технику.
  2. Решите, будете ли устанавливать теплые полы, и выберите систему.
  3. Определите, какие стены штукатурить, а где выгоднее использовать гипсокартон.
  4. Продумайте звукоизоляцию: особенно важно для спален и детских.
  5. Сразу решите, нужны ли арки или нестандартные проемы — их делают на этапе черновой отделки.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: проложить электрику до штукатурки.
    Последствие: провода мешают работе, коробки утапливаются.
    Альтернатива: сначала штукатурка, затем электрика.
  • Ошибка: оставить кабели без защиты в стяжке.
    Последствие: быстрый износ и риск повреждений.
    Альтернатива: пластиковые трубы или гофра.
  • Ошибка: объединить стяжку и теплые полы с кабелями.
    Последствие: перегрев и аварии.
    Альтернатива: использовать термоматы.

А что если…

А что если вместо классической стяжки использовать наливные смеси? Это позволит сократить время и избежать лишней грязи. А если хочется больше уюта — можно добавить теплые полы в зоне кухни или ванной, даже если остальная квартира обогревается радиаторами.

Плюсы и минусы гипсокартона

Плюсы Минусы
Быстро выравнивает стены Уменьшает площадь комнаты
Дает возможность зонировать пространство Требует каркаса
Подходит для потолков и ниш Более дорогой вариант, чем штукатурка
Легко спрятать проводку Сложность при креплении тяжелых предметов

Черновой ремонт в новостройке включает прокладку всех коммуникаций, выравнивание полов и стен, устройство потолков и подготовку проёмов — после этих работ "голая" квартира превращается в полноценное пространство, готовое к чистовой отделке.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Умные дома в России и за рубежом: отличия, интеграция и стоимость систем сегодня в 12:36

Что на самом деле скрывается за словами умный дом в новостройках

Узнайте, что включает в себя Умный дом в современных новостройках, какие технологии реально работают в России и стоит ли вкладываться в цифровую экосистему.

Читать полностью » Тренды в дизайне интерьера 2025 года: ключевые направления и материалы сегодня в 12:34

Дизайн 2025: какие интерьеры будут в моде, а какие уйдут в прошлое

Интерьеры 2025 года становятся яркими, экологичными и технологичными. Узнайте, какие тренды приходят на смену минимализму и лофту.

Читать полностью » Штукатурные откосы окон: достоинства, недостатки и современные аналоги сегодня в 8:05

Откосы из штукатурки или пластика: что скрывается за привычным выбором

Штукатурка откосов — проверенный способ отделки, но у него есть минусы. Какие альтернативы лучше подходят для пластиковых окон?

Читать полностью » Эксперты объяснили, почему оконные откосы становятся главным мостиком холода сегодня в 7:24

Правильное утепление откосов снижает счета за отопление до 20%

Сквозняки в доме часто связаны с оконными откосами. Разбираем, как проверить утепление, избежать ошибок монтажа и сохранить тепло.

Читать полностью » Способы выравнивания стен в квартире: штукатурка, шпаклевка и гипсокартон сегодня в 7:02

Ровные стены без трещин: какой способ работает лучше всего

Штукатурка, шпаклевка или гипсокартон? Разбираем, чем лучше выровнять стены, чтобы отделка держалась долго и выглядела идеально.

Читать полностью » Уборка после ремонта: удаление строительного мусора, пыли и пятен сегодня в 6:52

Ремонт окончен - и тут начинается настоящий кошмар: что скрывает генеральная уборка

Ремонт окончен, но впереди генеральная уборка. Как правильно организовать процесс, чтобы справиться быстро и без лишних сил?

Читать полностью » Выбор утеплителя для каркасного дома: рекомендации экспертов сегодня в 6:23

Толстые стены не спасут от холода: что на самом деле важно для тёплого дома

Каркасные дома давно доказали свою надёжность. Разбираем, как правильно утеплить стены, избежать мостиков холода и выбрать подходящее отопление.

Читать полностью » Тёплый светодиодный спектр 2700–3200 К рекомендован для спальни и гостиной — эксперты сегодня в 5:47

Все считали LED-лампы идеальной экономией, но никто не говорил про нюансы

LED-лампы экономят до 80 % энергии, служат годами и безопасны. Но как выбрать правильный цоколь, мощность и оттенок света?

Читать полностью »

Новости
Туризм

Национальный парк Чешская Швейцария с Правчицкими воротами популярен у туристов в Чехии
Еда

Запекание курицы с мёдом и горчицей в духовке обеспечивает равномерное прожаривание
Еда

Котлеты с сыром и помидорами в духовке получаются сочными
Дом

Лист стальной оцинкованный: свойства, производство и области применения
Дом

Зонирование и перепланировка однушки: дизайнеры назвали популярные решения
Дом

Скандинавский стиль в интерьере: основные особенности и материалы
Питомцы

Рыбий жир снижает риск заболеваний суставов у собак на 45%
Дом

Закон о перепланировке балкона: разъяснения по ЖК РФ и постановлениям Москвы
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet