Всё для стройки в одном месте: список, который экономит нервы
Ремонт в квартире или доме редко бывает простым: он требует времени, финансов и терпения. Хочется, чтобы всё получилось с первого раза, без лишних переделок. Поэтому важно заранее продумать план действий, а также подготовить список материалов и инструментов. В интернет-магазинах строительных товаров можно найти всё необходимое для работ — от грунтовки и краски до сантехнических фитингов и кабельной продукции. При этом стоимость продукции доступна, что позволяет не откладывать ремонт из-за бюджета.
Основные категории товаров для ремонта
Набор материалов зависит от масштаба ремонта: косметический или капитальный. Но базовые группы остаются неизменными.
- Для стен и потолков: грунтовка глубокого проникновения, бетоноконтакт, шпаклёвка, штукатурка, малярная сетка, профиль, направляющие, уголки, саморезы, краска.
- Для пола: шумо- и гидроизоляция, подложка, наливной пол, монтажный клей, финишная шпаклёвка.
- Для электрики: кабели, розетки, выключатели, подрозетники, автоматы, УЗО, щиток, гофра.
- Для сантехники: трубы, фитинги, муфты, уголки, заглушки, фильтры, краны, крепления, манжеты, гибкие шланги.
- Для декоративных работ: обои, напольные покрытия (ламинат, линолеум, паркет), расходные материалы.
Сравнение категорий материалов
|Категория
|Примеры материалов
|Для каких работ
|Стены и потолок
|грунт, шпаклёвка, краска
|выравнивание, отделка
|Пол
|наливной пол, подложка
|основание и финишное покрытие
|Электрика
|кабели, автоматы, розетки
|монтаж проводки
|Сантехника
|трубы, фитинги, фильтры
|водоснабжение, отопление
|Декор
|обои, ламинат, плинтусы
|финальное оформление
Советы шаг за шагом
- Составьте список необходимых материалов под конкретные задачи: от черновых работ до отделки.
- Изучите отзывы о брендах — они помогут выбрать качественные товары.
- Рассчитайте количество материалов с запасом 5-10 %, чтобы избежать нехватки.
- Сравните цены в разных магазинах, особенно на крупные позиции — плитку, обои, напольные покрытия.
- Используйте консультации специалистов в торговых точках, чтобы уточнить нюансы применения.
- Закупайте расходники оптом: саморезы, дюбели, краску — это дешевле.
- Проверьте наличие всех инструментов: шпатели, дрель, уровень, блендер-миксер для
А что если…
Что, если начать ремонт без точного бюджета? Вероятно, придётся останавливаться на середине работ, менять материалы на более дешёвые и тратить больше времени. Поэтому лучше заранее составить смету и добавить к ней резерв в 15-20 %.
Что, если купить материалы без проверки сертификатов? Это риск нарваться на подделку. Важно просить у продавца документы и чек, чтобы в случае брака обменять товар.
Плюсы и минусы популярных решений
|Решение
|Плюсы
|Минусы
|Ламинат
|доступен по цене, быстро монтируется
|боится влаги
|Наливной пол
|идеально ровная поверхность
|высокая стоимость смеси
|Виниловые обои
|легко мыть, устойчивы к повреждениям
|дороже бумажных
|Металлопластиковые трубы
|просты в монтаже, долговечны
|дороже полипропиленовых
|LED-освещение
|экономия электроэнергии
|высокая цена при покупке
Ремонт требует затрат и подготовки, поэтому важно заранее продумать материалы и инструменты. Для стен, пола, проводки и сантехники используется разный набор товаров — от грунтовки и шпаклёвки до кабелей и фитингов. Перечень зависит от типа ремонта, но всегда стоит ориентироваться на качество бренда, разумное соотношение цены и надёжность. В интернет-магазинах вроде "Бауцентра" можно найти всё необходимое недорого и с консультацией специалистов.
