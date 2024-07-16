Идеальное время для начала капитального ремонта в квартире — начало марта, согласно словам строительного эксперта Федора Васильева. Это связано с тем, что теплая погода весной и летом способствует быстрому высыханию материалов и удлиненному световому дню, что экономит расходы на освещение и позволяет проводить работы дольше, сообщает News.Ru.
Однако высокий спрос в этот период может повысить стоимость услуг и материалов.
Васильев также отметил, что осенью цены снижаются, а зимой спад спроса может предложить дополнительные скидки, хотя холодная погода создает определенные трудности для выполнения некоторых видов работ.
Фото: commons.wikimedia.org/Дар Ветер (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
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