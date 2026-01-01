Реновацию включили без спешки: почему жители всё равно рискуют остаться крайними

В Санкт-Петербурге с 1 января 2026 года вступил в силу обновлённый закон о комплексном развитии территорий, который часто называют программой реновации хрущёвок. Документ стал результатом длительной доработки и общественных обсуждений и призван изменить саму логику расселения и участия горожан в подобных проектах. Об этом сообщает ТАСС.

Что изменилось в правилах реновации

Обновлённая версия закона о КРТ включает два принципиальных положения. Первое касается географии расселения. Теперь новое жильё может предоставляться собственникам только в пределах того же или смежного муниципального образования. Ранее допускалось переселение в любую точку города. Исключение возможно лишь при письменном согласии владельца жилья на переезд в другой муниципалитет.

Второе ключевое изменение связано с добровольностью участия. Дома, в которых в установленный срок не были проведены общие собрания собственников, больше не смогут включаться в программу автоматически. Это означает, что без выраженного решения жителей реновация конкретного здания проводиться не будет.

Как искали компромисс

Работа над корректировкой закона длилась несколько лет и сопровождалась активными дискуссиями. В июне 2022 года первоначальная версия документа вызвала широкий общественный резонанс. Осенью того же года губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов предложил приостановить действие закона и доработать его с учётом позиции горожан и изменений федерального законодательства. Параллельно был создан общественный штаб.

"Принятие регионального закона о комплексном развитии территорий стало заключительным этапом нашей непростой и довольно долгой работы, которая началась с корректировки федерального законодательства. Благодаря поправкам удалось отразить принципиально важные для жителей города аспекты, обеспечивающие максимальную защиту их имущественных и жилищных прав", — прокомментировал депутат заксобрания Денис Четырбок.

Мораторий на действие закона о реновации в Петербурге действовал до 1 января 2026 года. Как ранее подчёркивал губернатор, обновлённая редакция документа защищает петербуржцев от ухудшения жилищных условий.

Когда ждать реальные проекты

Несмотря на вступление закона в силу, запуск программ КРТ в жилой застройке в ближайшее время не ожидается. По словам Четырбока, в Правилах землепользования и застройки пока не определены территории, которые могут подпадать под действие программы. Для этого потребуется отдельная корректировка градостроительных документов.

После определения зон и выбора потенциального застройщика жители смогут ознакомиться с дорожной картой проекта и перспективами развития территории. При этом сроки начала практической реализации пока не определены и речь не идёт о ближайших месяцах, поскольку изменение градостроительных правил занимает значительное время.