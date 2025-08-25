Французский след исчезает: что осталось от Renault в России

Гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов в интервью РИА Новости заявил, что политических предпосылок для возвращения Renault в капитал АвтоВАЗа нет. По его словам, таких перспектив "не видно даже на самом дальнем горизонте".

Напомним, как Renault ушла из России

Французский автоконцерн Renault покинул российский рынок в мае 2022 года.

Завод компании, ныне известный как "Москвич", был продан правительству Москвы по символической цене.

При этом концерн не оставил технологий, документации и комплектующих, необходимых для дальнейшего производства.



Ранее звучали другие заявления

Ещё в начале 2025 года Чемезов не исключал, что Renault может вернуться в капитал АвтоВАЗа. Однако он подчёркивал, что никаких переговоров по этому поводу тогда не велось. Теперь же глава "Ростеха" фактически закрыл тему, назвав возвращение компании невозможным в нынешних условиях.

Итог

Renault, некогда один из ключевых инвесторов российского автопрома, в обозримом будущем не вернётся к сотрудничеству с АвтоВАЗом. Политическая конъюнктура делает такие сценарии нереалистичными.