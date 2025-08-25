Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Ivan Radic is licensed under CC BY 2.0
Олег Белов Опубликована сегодня в 11:01

Французский след исчезает: что осталось от Renault в России

Renault покинула Россию в 2022 году и не вернётся в капитал АвтоВАЗа — Чемезов

Гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов в интервью РИА Новости заявил, что политических предпосылок для возвращения Renault в капитал АвтоВАЗа нет. По его словам, таких перспектив "не видно даже на самом дальнем горизонте".

Напомним, как Renault ушла из России
Французский автоконцерн Renault покинул российский рынок в мае 2022 года.

Завод компании, ныне известный как "Москвич", был продан правительству Москвы по символической цене.
При этом концерн не оставил технологий, документации и комплектующих, необходимых для дальнейшего производства.

Ранее звучали другие заявления
Ещё в начале 2025 года Чемезов не исключал, что Renault может вернуться в капитал АвтоВАЗа. Однако он подчёркивал, что никаких переговоров по этому поводу тогда не велось. Теперь же глава "Ростеха" фактически закрыл тему, назвав возвращение компании невозможным в нынешних условиях.

Итог
Renault, некогда один из ключевых инвесторов российского автопрома, в обозримом будущем не вернётся к сотрудничеству с АвтоВАЗом. Политическая конъюнктура делает такие сценарии нереалистичными.

