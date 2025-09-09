Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Современная атомная электростанция
Современная атомная электростанция
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука и технологии
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 15:21

Эра угля близится к закату: возобновляемые и атом в 2026 году станут главными в энергобалансе — кто выходит в лидеры

Возобновляемые источники и АЭС впервые обойдут уголь по выработке: прогноз МЭА на 2025-2026 годы

Международное энергетическое агентство (МЭА) в своём прогнозе от 30 июля 2025 года заявило о событии, которое может стать историческим: уже к концу этого года, либо максимум в 2026-м, возобновляемые источники энергии вместе с атомной генерацией впервые обгонят уголь и займут первое место в мировом производстве электроэнергии.

Конец угольной эпохи

Когда-то именно уголь стал основой промышленной революции и развития металлургии. Но сегодня он остаётся главным источником выбросов парниковых газов. По мере того как страны ускоряют переход к "зелёной" энергетике, его роль снижается. Всё больше государств отказываются от угольных электростанций в пользу устойчивых технологий.

Кто лидирует в новом этапе

Ключевыми источниками энергии ближайшего будущего станут ветер, солнце и атом.

По данным МЭА:

  • во Франции и США более сотни реакторов обеспечат рекордные объёмы ядерной генерации;
  • Япония постепенно возвращает в строй свои реакторы;
  • Азия активно вводит новые атомные и возобновляемые мощности, что значительно укрепляет общий мировой баланс.

Спрос на электроэнергию

По прогнозу МЭА, мировой спрос продолжит уверенно расти:

  • в 2025 году — +3,3%;
  • в 2026 году — +3,7%.

Главные факторы роста — бурное развитие дата-центров, распространение электромобилей, индустриализация азиатских стран и увеличение потребления энергии для охлаждения зданий.

При этом именно 2025 год, как считают эксперты, станет пиком выбросов углекислого газа, а уже в 2026-м начнётся снижение. Однако темпы зависят от климата и состояния мировой экономики.

"Резкое расширение использования возобновляемых источников энергии и ядерной энергетики меняет рынки электроэнергии во многих регионах. Но это должно сопровождаться более крупными инвестициями в энергосистемы, хранилища и источники гибкости", — пояснил директор МЭА по энергетическим рынкам и безопасности Кейсуке Садамори.

География роста

Наибольший вклад в рост потребления внесут азиатские страны:

  • Китай — +5,7% к 2026 году;
  • Индия — +6,6%.

В Северной Америке показатель составит около 2%, главным образом из-за развития дата-центров. В Европе рост более скромный: около 1% в 2025 году и небольшое ускорение в 2026-м.

Символическая перемена

Таким образом, мир вступает в новую энергетическую эпоху. Два столетия уголь был основой глобальной индустрии, но теперь он уступает лидерство энергии будущего. Ветер, солнце и атом должны не только снизить углеродный след, но и обеспечить стабильность энергосистемы на фоне стремительно растущего потребления.

Три интересных факта

  1. В 2023 году Китай ввёл в строй солнечных панелей больше, чем весь остальной мир вместе взятый.
  2. Атомные станции сегодня обеспечивают около 10% мировой электроэнергии, и их доля будет расти.
  3. Первая угольная электростанция в мире появилась в Лондоне в 1882 году, а к 2030-м многие развитые страны планируют полностью отказаться от угля.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Океаны в опасности: новое исследование рисует мрачную картину будущего – что ждет человечество сегодня в 8:37

Последний вздох океана: ученые раскрыли ужасающую правду – времени почти не осталось, действовать нужно сейчас

Глобальное потепление и загрязнение ведут к удвоению воздействия на океаны к 2050 году, что грозит катастрофическими последствиями для человечества. Ученые предупреждают!

Читать полностью » Тайны Kostensuchus atrox: аргентинские палеонтологи раскрыли ужасную находку сегодня в 7:37

Аргентинские палеонтологи нашли скелет крокодила, который охотился на динозавров 70 млн лет назад

В Аргентине обнаружен скелет Kostensuchus atrox – древнего крокодила, жившего 70 млн лет назад. Гиперплотоядный хищник охотился на динозавров! Это новое открытие всколыхнуло мир палеонтологии.

Читать полностью » Южнокорейские учёные впервые зафиксировали квантовую запутанность в тёмном состоянии сегодня в 6:17

Тайна тёмного состояния раскрыта: как корейские учёные поймали неуловимое квантовое явление

Физики из Южной Кореи экспериментально подтвердили существование "тёмной" квантовой запутанности, сохраняющейся в 600 раз дольше стандартных состояний. Это открытие приближает создание устойчивых квантовых компьютеров.

Читать полностью » Бесценные артефакты на дне: как беспилотники исследовали корабль колониальной эпохи сегодня в 6:14

200 тонн драгоценностей под водорослями: как галеон стал яблоком раздора между странами

Колумбия обнародовала уникальные кадры испанского галеона «Сан-Хосе», затонувшего в 1708 году с сокровищами на $17 млрд. Подводные дроны обнаружили золото, пушки и артефакты, ставшие предметом спора между Колумбией, Испанией и коренными народами.

Читать полностью » Виртуальные силы и стаи дронов — как T-STAR планирует траектории для спасательных операций сегодня в 5:17

Лабораторный прорыв: виртуальные силы в небе — почему дроны теперь обходят препятствия как по волшебству

Учёные Даремского университета представили систему T-STAR: рои дронов с мгновенной перестройкой траекторий. Технология для спасения при пожарах, землетрясениях и экомониторинга — как виртуальные силы и военные разработки изменили подход к автономным аппаратам.

Читать полностью » Генетическое открытие: как акулы-призраки перенаправили механизм роста зубов сегодня в 5:14

Метаморфозы под водой: почему у этих акул зубы выросли не во рту — детали исследования

Учёные обнаружили, что зубы на лбу самцов акул-призраков формируются по тем же генам, что и ротовые. 315-миллионнолетние ископаемые и генетика подтвердили их роль в размножении.

Читать полностью » Исследование: первые признаки ослабления Гольфстрима возможны уже в 2060-х годах сегодня в 4:21

В океане нашли систему, которая переворачивает представление о жизни на Земле

От коллапса Гольфстрима до поиска жизни на экзопланетах: главные открытия недели показывают, насколько хрупок мир и сколь стремителен прогресс науки.

Читать полностью » В Финляндии построили крупнейшую в мире песчаную батарею для хранения энергии сегодня в 13:37

Груды песка заменили батареи: финны нашли способ хранить энергию месяцами

В Финляндии заработала крупнейшая в мире песчаная батарея. Она хранит тепло месяцами и может стать ключом к решению главной проблемы зелёной энергетики.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Гастроэнтеролог Лебедева назвала пиво причиной накопления висцерального жира
Спорт и фитнес

Оптимальное питание и тренировки для набора сухой массы — выводы ISSN 2014 года
Еда

Хрустящий бекон для большой компании: кулинары советуют готовить его в духовке
Авто и мото

Цены на подержанные автомобили в России снизились на 6% за год — данные аналитиков
Питомцы

Какие кости безопасны для собак, по данным ветеринаров
Садоводство

Уход за клубникой в августе-сентябре: обрезка, подкормка, защита от вредителей
Туризм

Туристы добираются к скале Чёртов Палец в Адыгее по эко-тропе и на внедорожниках
Спорт и фитнес

Расход углеводов и жиров во время бега зависит от интенсивности — исследование Mayo Clinic
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet