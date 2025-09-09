Эра угля близится к закату: возобновляемые и атом в 2026 году станут главными в энергобалансе — кто выходит в лидеры
Международное энергетическое агентство (МЭА) в своём прогнозе от 30 июля 2025 года заявило о событии, которое может стать историческим: уже к концу этого года, либо максимум в 2026-м, возобновляемые источники энергии вместе с атомной генерацией впервые обгонят уголь и займут первое место в мировом производстве электроэнергии.
Конец угольной эпохи
Когда-то именно уголь стал основой промышленной революции и развития металлургии. Но сегодня он остаётся главным источником выбросов парниковых газов. По мере того как страны ускоряют переход к "зелёной" энергетике, его роль снижается. Всё больше государств отказываются от угольных электростанций в пользу устойчивых технологий.
Кто лидирует в новом этапе
Ключевыми источниками энергии ближайшего будущего станут ветер, солнце и атом.
По данным МЭА:
- во Франции и США более сотни реакторов обеспечат рекордные объёмы ядерной генерации;
- Япония постепенно возвращает в строй свои реакторы;
- Азия активно вводит новые атомные и возобновляемые мощности, что значительно укрепляет общий мировой баланс.
Спрос на электроэнергию
По прогнозу МЭА, мировой спрос продолжит уверенно расти:
- в 2025 году — +3,3%;
- в 2026 году — +3,7%.
Главные факторы роста — бурное развитие дата-центров, распространение электромобилей, индустриализация азиатских стран и увеличение потребления энергии для охлаждения зданий.
При этом именно 2025 год, как считают эксперты, станет пиком выбросов углекислого газа, а уже в 2026-м начнётся снижение. Однако темпы зависят от климата и состояния мировой экономики.
"Резкое расширение использования возобновляемых источников энергии и ядерной энергетики меняет рынки электроэнергии во многих регионах. Но это должно сопровождаться более крупными инвестициями в энергосистемы, хранилища и источники гибкости", — пояснил директор МЭА по энергетическим рынкам и безопасности Кейсуке Садамори.
География роста
Наибольший вклад в рост потребления внесут азиатские страны:
- Китай — +5,7% к 2026 году;
- Индия — +6,6%.
В Северной Америке показатель составит около 2%, главным образом из-за развития дата-центров. В Европе рост более скромный: около 1% в 2025 году и небольшое ускорение в 2026-м.
Символическая перемена
Таким образом, мир вступает в новую энергетическую эпоху. Два столетия уголь был основой глобальной индустрии, но теперь он уступает лидерство энергии будущего. Ветер, солнце и атом должны не только снизить углеродный след, но и обеспечить стабильность энергосистемы на фоне стремительно растущего потребления.
Три интересных факта
- В 2023 году Китай ввёл в строй солнечных панелей больше, чем весь остальной мир вместе взятый.
- Атомные станции сегодня обеспечивают около 10% мировой электроэнергии, и их доля будет расти.
- Первая угольная электростанция в мире появилась в Лондоне в 1882 году, а к 2030-м многие развитые страны планируют полностью отказаться от угля.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru