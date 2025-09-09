Эра угля близится к закату: возобновляемые и атом в 2026 году станут главными в энергобалансе — кто выходит в лидеры

Международное энергетическое агентство (МЭА) в своём прогнозе от 30 июля 2025 года заявило о событии, которое может стать историческим: уже к концу этого года, либо максимум в 2026-м, возобновляемые источники энергии вместе с атомной генерацией впервые обгонят уголь и займут первое место в мировом производстве электроэнергии.

Конец угольной эпохи

Когда-то именно уголь стал основой промышленной революции и развития металлургии. Но сегодня он остаётся главным источником выбросов парниковых газов. По мере того как страны ускоряют переход к "зелёной" энергетике, его роль снижается. Всё больше государств отказываются от угольных электростанций в пользу устойчивых технологий.

Кто лидирует в новом этапе

Ключевыми источниками энергии ближайшего будущего станут ветер, солнце и атом.

По данным МЭА:

во Франции и США более сотни реакторов обеспечат рекордные объёмы ядерной генерации;

Япония постепенно возвращает в строй свои реакторы;

Азия активно вводит новые атомные и возобновляемые мощности, что значительно укрепляет общий мировой баланс.

Спрос на электроэнергию

По прогнозу МЭА, мировой спрос продолжит уверенно расти:

в 2025 году — +3,3%;

в 2026 году — +3,7%.

Главные факторы роста — бурное развитие дата-центров, распространение электромобилей, индустриализация азиатских стран и увеличение потребления энергии для охлаждения зданий.

При этом именно 2025 год, как считают эксперты, станет пиком выбросов углекислого газа, а уже в 2026-м начнётся снижение. Однако темпы зависят от климата и состояния мировой экономики.

"Резкое расширение использования возобновляемых источников энергии и ядерной энергетики меняет рынки электроэнергии во многих регионах. Но это должно сопровождаться более крупными инвестициями в энергосистемы, хранилища и источники гибкости", — пояснил директор МЭА по энергетическим рынкам и безопасности Кейсуке Садамори.

География роста

Наибольший вклад в рост потребления внесут азиатские страны:

Китай — +5,7% к 2026 году;

Индия — +6,6%.

В Северной Америке показатель составит около 2%, главным образом из-за развития дата-центров. В Европе рост более скромный: около 1% в 2025 году и небольшое ускорение в 2026-м.

Символическая перемена

Таким образом, мир вступает в новую энергетическую эпоху. Два столетия уголь был основой глобальной индустрии, но теперь он уступает лидерство энергии будущего. Ветер, солнце и атом должны не только снизить углеродный след, но и обеспечить стабильность энергосистемы на фоне стремительно растущего потребления.

Три интересных факта