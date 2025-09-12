Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Солнечная батарея
Солнечная батарея
Наука
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 0:34

Бывший аэропорт превратили в гигантский источник энергии — такого в Швеции ещё не было

H&M Group начнёт закупать 95% энергии крупнейшего солнечного парка Швеции

В провинции Смоланд появился новый символ энергетического перехода — солнечный парк Hultsfred, крупнейший в истории Швеции. Уникальность объекта не только в масштабах, но и в его расположении: тысячи фотоэлектрических панелей установлены вокруг взлётно-посадочной полосы бывшего аэропорта.

Проект стал примером того, как простаивающая инфраструктура может обрести вторую жизнь и приносить пользу не только экологии, но и местному сообществу.

Масштабы и мощность

  • Площадь станции — около 130 гектаров (эквивалент 182 футбольным полям).
  • Установлено 174 000 низкоуглеродных панелей.
  • Пиковая мощность — 100 МВт, что является рекордом для страны.
  • Годовая выработка — около 100 ГВт·ч. Этого хватит, чтобы обеспечить энергией примерно 18 тысяч домохозяйств.

Строительство стартовало в октябре 2023 года и завершилось в срок консорциумом Equans и Solkompaniet. С апреля станция подаёт энергию в сеть компании E. ON, а с сентября работает на полную мощность.

Инвестиции и международное сотрудничество

Главными инициаторами стали французская Neoen, один из лидеров мировой "зелёной" энергетики, и шведская девелоперская компания Alight. Проект поддержали инвестициями и кредитом Danske Bank.

На церемонии открытия присутствовал посол Франции Тьерри Карлье, что подчеркнуло значимость международного партнёрства.

Партнёрство с H&M Group

Ключевым фактором успешного запуска стало долгосрочное соглашение о закупке электроэнергии (PPA). H&M Group обязалась выкупать 95% произведённого объёма.

Этот шаг полностью соответствует плану модного гиганта перейти на возобновляемые источники к 2030 году. Партнёрство показывает, как бизнес способен ускорять энергетический переход.

Экономика без субсидий

"Этот проект демонстрирует способность шведского рынка к масштабному производству возобновляемой энергии без субсидий. Это переломный момент, показывающий, что солнечная энергетика становится экономически самодостаточной и конкурентоспособной даже без государственной поддержки", — заявил генеральный директор Alight Уоррен Кэмпбелл.

Важно и социальное измерение: во время строительства создали до 120 рабочих мест, а часть бюджета направили на поддержку детского спортивного клуба и развитие общественных инициатив.

Энергетика будущего

Швеция традиционно опиралась на гидро- и атомную энергетику. Новый солнечный парк наглядно показал, что масштабные фотоэлектрические станции могут органично дополнить энергобаланс страны.

Территория, где некогда работал аэропорт, теперь служит источником чистой энергии — это символ того, как устаревшая инфраструктура превращается в ресурс для будущего.

